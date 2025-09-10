Recalde celebra su 114º aniversario con una gran fiesta comunitaria

El evento, organizado por las instituciones de la localidad junto al Municipio, se realizará este domingo 14 de septiembre y contará con un acto protocolar, desfile, almuerzo y shows musicales.

La comunidad de Recalde se prepara para celebrar su 114º aniversario con una gran fiesta que tendrá lugar este domingo 14 de septiembre. Los festejos, organizados por las instituciones de la localidad en colaboración con el Municipio, incluirán una variedad de actividades para toda la familia.

El cronograma oficial se iniciará a las 12:00 horas con el acto protocolar en la Plaza Damián Recalde, donde se llevará a cabo el tradicional desfile cívico, con la participación de escuelas, veteranos de Malvinas y distintas asociaciones civiles.

A las 12:30 horas, se realizará el almuerzo en la carpa instalada en el playón del Club Atlético y Social de Recalde, con una variada oferta de stands gastronómicos. En este espacio, se harán reconocimientos a vecinos por su colaboración y aporte a la comunidad.

La grilla artística comenzará a las 13:30 horas con la actuación del grupo La Diferente y peñas folclóricas. Posteriormente, se realizará el tradicional corte de torta de aniversario, y los shows continuarán con la participación de Martín Barraza, Juan Echegoyen, Yanina Dotzel, Los Kumbieros y el cierre a cargo de La Diferente.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a participar de los festejos de esta localidad que nació el 6 de septiembre de 1911.