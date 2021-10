Randazzo: “La polarización no es buena, no nos ha conducido a ningún lado y evita la discusión”

El referente de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, visitó la ciudad de Olavarría acompañado por Carolina Castro y la candidata a concejal, Andrea Coronel.

En una conferencia de prensa realizada en miércoles por la tarde en el primer piso de un hotel céntrico, Florencio Randazzo (candidato a Diputado Nacional) explicó que el resultado de las PASO no fue el esperado, pero que están trabajando para mejorar el resultado obtenido.

En este sentido disparó “Encontramos 3 preocupaciones centrales en la Prov. de Buenos Aires: la falta de trabajo, que está asociado a una economía totalmente inconsistente que tiene niveles de inflación que le impiden crecer, los servicios públicos que presta el Estado que son de pésima calidad (educación, salud pública), y el tema de la seguridad es una preocupación también, que no lo era unos años atrás”.

“Es necesario trazar un sendero para que todos los sectores trabajemos en bajar la inflación enun determinado tiempo a la mitad de lo que tenemos hoy. Hace 20 años que Argentina no crese, si no crece no genera trabajo y si no generamos trabajo se sigue generando pobreza.”

Además remarcó “hay que discutir las cuestiones económicas que verdaderamente importa, hoy el control de precios no sirve por qué se debe corregir el problema estructural que es la inflación y no el control de precios, todo aumenta porque hay una inconsistencia general en la economía”