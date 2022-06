Randazzo instó “jubilar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri porque son parte del problema”

El diputado pidió “conformar una alianza que termine con la grieta”. También habló de “un régimen vicepresidencialista” que mella la autoridad política de Alberto Fernández.

El diputado nacional de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo sostuvo hoy que hay que “jubilar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri”, porque a su entender “son parte del problema” de la Argentina.

“Creo que tenemos que trabajar para conformar una alianza que termine con la grieta. Yo lo digo con respeto, la síntesis sería que debemos jubilar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri. Debemos jubilar a Cristina y a Macri porque son parte del problema. La Argentina tiene que tener una mirada hacia el futuro, entonces debemos construir un espacio diferente y ahí también una reflexión final”, resaltó.

En declaraciones televisivas, Randazzo pidió “conformar un espacio que termine con la grieta, porque la grieta aleja las posibilidades de solución de los problemas”.

“Y que finalmente de de baja definitivamente a Macri y a Cristina, porque realmente creo que no son parte de la solución, son parte del problema”, insistió el parlamentario del interbloque Federal.

Consultado sobre la difícil convivencia en el Gobierno entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, el ex ministro de Interior dijo que ellos “están entretenidos en cuestiones absolutamente menores que poco le importan al hombre común”.

“La Argentina este año va a tener un nivel de inflación que no tuvo en los últimos 30 años, seguramente cercano al 80%. Vemos cómo el sector productivo tiene inconvenientes importantes, hoy con el abastecimiento de gasoil. Es decir, hay una cantidad de problemas enormes, enormes, que realmente deberían consumir la mayor cantidad de tiempo, tanto del presidente como de la vicepresidenta y acciones y aquellos que tienen un responsable de gestión. Sin embargo, eso no ocurre, así que poco preocupa cómo van a terminar: si van a terminar juntos o no, eso seguramente. Será una decisión de ellos. Lo que sí es preocupante es que de no que no estén el 100% afectados a resolver los problemas que tiene la Argentina y que nos preocupan a todos”, analizó.

Sobre la inflación, Randazzo lo atribuyó a un “problema político, no económico”.

“Acá lo que falta es autoridad política. Bueno, el Presidente termina siendo un delegado de, en este caso, de la vicepresidente de la Nación. Es un régimen vicepresidencialista. Entonces me parece que hay un problema político grave que requiere de toma de decisiones”, subrayó.

Y al respecto agregó que “Cristina no es comentarista ni es dirigente de la oposición” sino que “comparte el gobierno con Alberto Fernández”.

“Ha sido ella la responsable de elegirlo como candidato. De hecho, ella se lo ha atribuido en las últimas manifestaciones públicas que ha tenido, en la carta después de las PASO y permanentemente. De hecho, ha dicho en forma singular lo he elegido yo, porque ha sido así. Así que lo que tiene que hacerse cargo de los problemas que hoy tiene la Argentina”, expresó.

Fulminante, el diputado peronista opositor aseguró que si este no es el peor gobierno desde la vuelta de la democracia, como había asegurado la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, “le pega en el palo”.

“Tienen posibilidades de que finalmente, en este año y medio largo que les queda, mejorar. Ahora todo indicaría que eso no va a ser así. Lamentablemente, cuando uno habla de los resultados del gobierno, digamos, siento una enorme frustración porque finalmente vivimos todos en este país. No es lo que yo deseo, pero es un gobierno realmente que tiene un montón de asignaturas pendientes”, concluyó.

Por último, Randazzo calificó como una “estupidez soberana” el lugar que le da el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al lenguaje inclusivo.

“Me parece claramente no estar en sintonía con lo que le pasa a la mayoría de los argentinos. La política ha perdido, digamos, cercanía de la problemática que tiene el hombre común, que está preocupado para que su hijo vaya a una escuela pública de calidad“, finalizó.