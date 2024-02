Racing goleó a San Lorenzo en Avellaneda

La Academia derrotó por 4 a 1 al Ciclón por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

Racing vapuleó por 4 a 1 a San Lorenzo como local, en el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y cosechó su segunda victoria consecutiva en su casa.

Un hat-trick de Adrían Martínez y Facundo Mura le dieron el triunfo a la Academia. El descuento fue de Cristian Ferreira.

Con este resultado, Racing escaló a cuarta posición con 7 puntos, mientras que San Lorenzo quedó con solo 2 puntos y todavía no pudo ganar ningún partido en este certamen.

En una interesante primera parte, el equipo dirigido por Rubén Darío Insua arrancó mejor y al minuto tuvo su primera llegada: remató Carlos Sánchez y Adam Bareiro no pudo desviar la pelota

para abrir el marcador, seguido de que Eric Remedi disparó pero se fue arriba del travesaño.

Pero la Academia no se quedó de brazos cruzados y empezó a presionar a su rival dentro de su área. A los 13 minutos, con un Juan Fernando Quintero generando juego, mediante un tiro de

esquina Santiago Solari tuvo una clara, pero Facundo Altamirano le ahogó el grito.

El partido se volvió de ida y vuelta, donde ambos equipos buscó cortar el cero, por lo que a los 20 minutos, Santiago Sosa metió un pase para Gabriel Rojas cuyo centro no pudo ser rechazado y

Adrián Martínez se adueño de la pelota, estampó el 1 a 0. El gol fue analizado por posible posición adelantada de Rojas pero el juez ratificó el tanto.

Mientras el Ciclón se acercó pero fue escaso en profundidad, Racing estiró la ventaja, nuevamente con Rojas y Adrían Martínez, que definió de primera para irse al descanso 2 a 0.

En el complemento, San Lorenzo salió a buscar el partido y llegó con Adam Bareiro, que con gran gesto técnico que la paró de pecho y casi logra el descuento. Aun así, a los 27 minutos, Bruno Zuculini sacó un fuerte remate que pegó en Jhohan Romaña y le quedó servida al ex-Instituto que controló y la llegó a empujar de zurda, anotando un hat-trick en el Presidente Perón.

Dos minutos después, Adam Bareiro asistió a Cristian Ferreira que no dudó en ejecutar a Gabriel Arias y descontó para el conjunto de Boedo.

Sobre el final, nuevamente apareció Adrían Martínez pero esta vez para dar una buena asistencia con un centro preciso a la cabeza de Facundo Mura, que selló el 4 a 1.

Esta es la síntesis de Racing vs. San Lorenzo por la Copa de la Liga Profesional:

Copa de la Liga Profesional 2024

Fecha 4 – Grupo B

Racing (4) vs. San Lorenzo (1)

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Mauro Vigliano

Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Juan Fernando Quintero; Augusto Solari, Adrián Martínez, Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Johan Romaña, Carlos Sánchez, Gastón Hernández; Agustín Giay, Manuel Insaurralde, Eric Remedi, Malcom Braida; Cristian Ferreira, Adam Bareiro y Cristian

Tarragona. DT: Rubén Darío Insua.

Goles en el primer tiempo: 21m y 41m Adrián Martínez (R)

Goles en el segundo tiempo: 27m Adrián Martínez (R), 29m Cristian Ferreira (SL), 42m Facundo Mura (R)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) N. Barrios por C. Tarragona y G. Campi por C. Insaurralde (SL), 8m L. Miranda por A. Almendra (R), 12m I. Tapia por E. Remedi (SL), 14m F. Mura por S. Solari (R), 27m G. Conti por B. Zuculini, D. Gonzalez por J. Quintero y A. Urzi por M. Salas (R), 30m M. Hernandez por C. Sanchez (SL), 38m G. Gomez por F. Altamirano (SL)