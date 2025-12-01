Culminada la fase de grupos del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, cuatro equipos de Olavarría avanzaron a la primera ronda de playoff de la Región Pampeana Sur del certamen.

Resultados:

Zona 4

Balonpié de Bolívar 1 (Andy Angerami)- Ferro Carril Sud 3 (Edgar Villán x 2 y Quimey Marín).

Loma Negra 0 – Embajadores 0.

Zona 5

Racing Atletic Club 1 (Pablo Mujica) – Argentinos de 25 de Mayo 0.

Sportivo 25 de Mayo 0 – Estudiantes 3 (Diego San Julián, Bruno Peralta y Manuel Garrido).

Por el grupo 4, Embajadores y Ferro (ambos con 11 puntos pero con el CEO como ganador de la zona) se clasificaron a los Octavos de Final. Por su parte, Loma Negra culminó tercero (6 ptos.) y quedó eliminado. Mientras que por el grupo 5, Racing (15 unidades) y Estudiantes (12) avanzaron a mencionada instancia del torneo como primero y segundo, respectivamente.

Los playoffs por la Región Pampeana Sur del Federal Amateur iniciarán, con partidos de ida y vuelta, el venidero domingo 7 de Diciembre.