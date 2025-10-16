¡Racha Dorada! Olavarría Suma Cuatro Oros y Escala a 10 Medallas en los Juegos Bonaerenses

La delegación local tuvo otra jornada exitosa este miércoles en Mar del Plata, destacándose en Atletismo (PCD) con los triunfos de Silvina Cueto y Emiliano Jerez, y en Natación (PCD) con el oro de Camila Frías. El total de medallas asciende a 4 de Oro, 2 de Plata y 4 de Bronce.

La delegación de Olavarría completó con éxito la segunda jornada de competencia en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata, cerrando el día con un saldo muy favorable que elevó su cosecha a un total de 10 medallas.

La nueva cosecha incluyó cuatro medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce, destacando la performance en disciplinas para Personas con Discapacidad (PCD).

Nuevos Podios para Olavarría

Color Disciplina Atleta/Equipo Categoría/Modalidad 🥇 Oro Atletismo (PCD) Silvina Cueto Salto en Largo 🥇 Oro Atletismo (PCD) Emiliano Jerez Salto en Largo 🥇 Oro Natación (PCD) Camila Frías Estilo Libre 🥈 Plata Natación (PCD) Luis Dragui Estilo Libre 🥉 Bronce Natación (PCD) Kevin Dascon Estilo Libre 🥉 Bronce Taekwondo Sub 14 Facundo Trumpio Categoría Individual 🥉 Bronce Taekwondo Sub 14 Bastian Martínez Categoría Individual

(Nota: Solo se informan 7 medallas en la tabla; el total de 10 incluye las 3 medallas de la jornada anterior).

Resultados Destacados en Clasificaciones y Deportes de Equipo

Atletismo: Francesca Bolognani (Sub 16, 100m con Valla) y Luisana Landoni (Sub 16, 100m Llanos) lograron clasificar a la final. Iñaki Arguindeguy (Sub 18, 400m) obtuvo el primer puesto en su serie, clasificando a la final.

Básquet: Jornada de triunfos contundentes: Sub 18 Masculino: Victoria 45-35 vs. Berisso. Sub 15 Femenino: Victoria 44-35 vs. Junín. Sub 16 Masculino: Victoria 67-32 vs. Bahía Blanca. Única derrota: Básquet 3×3 (12-9 vs. Zárate).

Jornada de triunfos contundentes: Hockey Femenino: El equipo Sub 18 venció a Monte Hermoso por 4-2.

El equipo Sub 18 venció a Monte Hermoso por 4-2. Padel: La dupla Sub 16 Femenina repitió victoria, superando a Saavedra con un doble 6-0 y 6-1.

La dupla Sub 16 Femenina repitió victoria, superando a Saavedra con un doble 6-0 y 6-1. Adultos Mayores: Tejo Femenino ganó 15-8 a Presidente Perón, y Newcom derrotó 2-0 a Pilar.

Tejo Femenino ganó 15-8 a Presidente Perón, y Newcom derrotó 2-0 a Pilar. Fútbol 11 Femenino (Sub 18): Rescató un agónico empate 1-1 ante General Pueyrredón con gol de Jazmín Vailatti.

Continuidad de la Competencia y Regreso

La disciplina de Tiro inició su clasificación, donde Olavarría se ubicó en el segundo y quinto lugar en categorías Sub 17.

El equipo de la Subsecretaría de Deportes del Municipio continúa realizando el acompañamiento y la coordinación logística de la delegación en Mar del Plata.

Se informó que los horarios de regreso a Olavarría se conocerán en las próximas horas, con las delegaciones partiendo de “La Feliz” entre el viernes y el sábado a las 8:30 horas.