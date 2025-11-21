El programa “Querer es Cuidar” del Municipio de Olavarría continuará su recorrido por Sierra Chica, Sierras Bayas e Hinojo, ofreciendo esterilizaciones gratuitas para caninos y felinos. La atención es únicamente con turno previo.

Olavarría. El Quirófano Veterinario Móvil del Municipio de Olavarría ha anunciado su itinerario para la próxima semana, continuando con la campaña de castraciones gratuitas “Querer es Cuidar”. Se recuerda a los vecinos que la atención es bajo la modalidad de turnos previamente acordados.

Itinerario del Quirófano Móvil (Semana Próxima)

Día Localidad Lugar de Atención Miércoles 26 Sierra Chica Círculo de Suboficiales y Guardias (Av. Centenario 1380) Jueves 27 Sierras Bayas Club San Martín Viernes 28 Hinojo Centro Cultural Hinojo (Ex Sociedad Italiana)

Vías de Comunicación y Atención

Turnos de Castraciones y Atención al Público: Lunes a viernes, de 07:30 a 13:00 horas . WhatsApp: 2284 666400 (mensajes y llamadas) Línea Fija: 2284 579825

Atención Veterinaria (Consulta): Lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, por orden de llegada en Urquiza 5493.

Requisitos Esenciales para la Cirugía

Para que el animal de compañía pueda ser castrado, es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos:

Debe estar acompañado por una persona mayor de 18 años con disponibilidad para permanecer hasta la finalización del procedimiento.

Ayuno obligatorio: 12 horas sin alimentos y 1 hora sin líquidos previo a la cirugía.

El perro debe llevar collar o pretal y correa . El gato debe ser transportado en una transportadora o bolso ventilado .

Llevar una manta para abrigar al animal después de la cirugía