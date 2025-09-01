Quinteros Videla: “Necesitamos más concejales que crean que la inseguridad es un problema”

El candidato de La Libertad Avanza aseguró que la inseguridad en Olavarría ha empeorado y propuso declarar la emergencia en seguridad para obtener información que permita al Municipio trabajar en la prevención del delito.

Marcelino Quinteros Videla, candidato de la Alianza La Libertad Avanza, se refirió a sus proyectos legislativos en caso de ser electo concejal. En una entrevista radial, el candidato sostuvo que la inseguridad es el principal problema que le manifiestan los vecinos en la calle, señalando que Olavarría “se haya conurbanizado” y esté sufriendo delitos que antes no se veían.

Su principal propuesta es declarar la emergencia en seguridad en la ciudad. Según Quinteros Videla, esta medida es “fundamental” porque proporcionaría información que actualmente no se tiene, lo que a su vez permitiría al Municipio contar con herramientas para trabajar en la prevención en conjunto con la Provincia.

El candidato criticó la postura de algunos concejales, y sostuvo que se necesita que más miembros del Concejo Deliberante “crean que la inseguridad es un problema”. En ese sentido, recordó que la última vez que se presentó un proyecto de seguridad en el HCD, el presidente del bloque oficialista afirmó que la inseguridad había disminuido. “Si partimos de la base de que hay concejales que creen que la inseguridad no existe, no podemos cambiar el problema realmente”, concluyó.