“Que los testigos pierdan el miedo y digan la verdad porque no fue un disparo accidental, fue un homicidio simple y voy a pelear por eso”

Así lo afirmó Yesica Salguero, mamá de Enzo Marconi, al cumplirse un año de su muerte. El adolescente de 15 años falleció tras recibir un disparo en un confuso episodio en febrero de 2020.

Durante la tarde del martes, familiares, vecinos y amigos marcharon por el centro de la ciudad de Olavarría para pedir justicia al cumplirse un año de la muerte de Enzo Marconi.

Primeramente, las personas se congregaron en el Paseo Jesús Mendía donde Yesica Salguero, mamá de Enzo, dialogó con la prensa donde recordó a su hijo lamentando el poco acompañamiento de la gente de Olavarría. Por otra parte señaló que la persona que disparó el arma se encuentra imputado pero en libertad “Voy a pelear para que me pongan como parte querellante de la causa y me pongan un abogado oficial”, señaló Salguero quien además pidió la renuncia de Paula Serrano, fiscal que entiende en la causa, argumentando que no hizo lo necesario para que se haga justicia.

“Desde el juzgado de Olavarría y la UFI Nº14 me han dado la espalda, todavía estoy esperando que me asignen un abogado para que Enzo tenga defensor, es una vergüenza que a un año de la causa mi hijo no este defendido por nadie, por que nosotros no tenemos dinero pero el asesino tiene contactos y su familia si tiene dinero para pagar un abogado particular y sacarlo de la cárcel al día siguiente como si no hubiera hecho nada”

“Los chicos que estuvieron esa noche fueron amenazados por el asesino de Enzo y amedrentó a los testigos del caso”, además agregó “yo solo fue a buscar a mi hijo y él tenía un disparo”, sentenció Salguero.

Luego, con una bandera que decía “Enzo Presente” un grupo de personas marcho por las calles del centro de la ciudad.