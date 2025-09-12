¿Qué hacer este fin de semana en Olavarría? Una agenda cargada de cultura y celebraciones

La ciudad y sus localidades se preparan para un fin de semana con diversas propuestas, destacando la Fiesta del Inmigrante, un nuevo aniversario de Recalde y una variada oferta cultural y recreativa.
El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a disfrutar de un fin de semana repleto de actividades culturales, recreativas y deportivas. La agenda, que abarca desde ferias y obras de teatro hasta conciertos y caminatas guiadas, tiene como evento principal la cuarta edición de la Fiesta por el Día del Inmigrante en el Centro Cultural San José.
Jueves 11 y Viernes 12 de septiembre
- Feria Artesanal
- Horario: De 10:00 a 16:00 horas
- Lugar: Centro de Día y Casa de Abrigo “Mujeres Adolescentes” (Gral. Paz 4227)
- Detalles: Con la exhibición de trabajos artísticos y artesanales, producidos en los talleres de la institución.
- “Made in Lanús”
- Horario: 21:00 horas
- Lugar: Teatro Municipal
- Detalles: La aclamada obra dirigida por Luis Brandoni, que explora la problemática de la emigración y la identidad argentina. Las entradas se pueden adquirir en Tecnocentro, el Teatro Municipal o a través de Articket.
Sábado 13 de septiembre
- Mercados Bonaerenses
- Horario: De 10:00 a 13:00 horas
- Lugar: Parque Mitre (Necochea y Brown)
- Detalles: Una feria de productores locales con una amplia variedad de productos dulces, salados, lácteos, verduras, y panificados a precios accesibles.
- “Barrios con historia” en Sierras Bayas
- Horario: 14:00 horas
- Lugar: Punto de partida: Museo Estación de Sierras Bayas
- Detalles: Una caminata turística y gratuita de 2,5 km para recorrer los puntos más emblemáticos de la localidad, incluyendo barrios y monumentos.
- Celebración a Bolivia
- Horario: 15:30 horas
- Lugar: Museo Hogar Loma Negra
- Detalles: Una propuesta libre y gratuita para conocer la cultura, danzas, gastronomía y costumbres de Bolivia en el Mes de los Inmigrantes.
- Peña por el Día del Bailarín Folklórico
- Horario: 16:00 horas
- Lugar: Casa del Bicentenario
- Detalles: Un evento abierto y gratuito en honor a “El Chúcaro” con la presentación de diversas agrupaciones de danza folklórica.
- “Corazonada 13 ‘La Memoria de la Abuela’”
- Horario: 21:00 horas
- Lugar: Teatro Municipal
- Detalles: Espectáculo de la murga Arrebatando Lágrimas que utiliza música, danza y teatro para reflexionar sobre la memoria y los derechos sociales. Entradas disponibles en Tecnocentro, el Teatro Municipal y Articket.
Domingo 14 de septiembre
- Fiesta por el Día del Inmigrante
- Horario: De 12:00 a 20:00 horas
- Lugar: Centro Cultural “San José”
- Detalles: La gran celebración del fin de semana, con entrada libre y gratuita. Contará con una feria gastronómica, shows de danzas y música de distintas colectividades.
- 114º Aniversario de Recalde
- Horario: Desde las 12:00 horas
- Lugar: Plaza Damián Recalde y Club Atlético y Social
- Detalles: Los festejos incluyen un acto protocolar, desfile, almuerzo y espectáculos musicales de artistas como Juan Echegoyen, Yanina Dotzel y Los Kumbieros.
- Ciclo de Cine en Loma Negra
- Horario: 15:00 horas
- Lugar: Sala Savoy del Museo Hogar de Loma Negra
- Detalles: Proyección gratuita del clásico del cine italiano “Rocco y sus hermanos”, en el marco del Mes del Inmigrante.
- Juguemos en la Plaza
- Horario: 15:30 horas
- Lugar: Av. Alberdi y Fassina
- Detalles: La propuesta itinerante de deportes y recreación para los más chicos llega a los barrios Lourdes y Trabajadores con juegos y actividades a cargo de profesores de la Subsecretaría de Deportes.
- Concierto “Clásica y Solidaria”
- Horario: 20:00 horas
- Lugar: Teatro Municipal
- Detalles: La Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por Diego Lurbe, ofrecerá un concierto a beneficio de la Biblioteca “Del otro lado del árbol”. La entrada es libre y gratuita, con la opción de realizar una colaboración voluntaria.