¿Qué hacer este fin de semana en Olavarría? Una agenda cargada de cultura y celebraciones

La ciudad y sus localidades se preparan para un fin de semana con diversas propuestas, destacando la Fiesta del Inmigrante, un nuevo aniversario de Recalde y una variada oferta cultural y recreativa.

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a disfrutar de un fin de semana repleto de actividades culturales, recreativas y deportivas. La agenda, que abarca desde ferias y obras de teatro hasta conciertos y caminatas guiadas, tiene como evento principal la cuarta edición de la Fiesta por el Día del Inmigrante en el Centro Cultural San José.

 

Jueves 11 y Viernes 12 de septiembre

 

  • Feria Artesanal
    • Horario: De 10:00 a 16:00 horas
    • Lugar: Centro de Día y Casa de Abrigo “Mujeres Adolescentes” (Gral. Paz 4227)
    • Detalles: Con la exhibición de trabajos artísticos y artesanales, producidos en los talleres de la institución.
  • “Made in Lanús”
    • Horario: 21:00 horas
    • Lugar: Teatro Municipal
    • Detalles: La aclamada obra dirigida por Luis Brandoni, que explora la problemática de la emigración y la identidad argentina. Las entradas se pueden adquirir en Tecnocentro, el Teatro Municipal o a través de Articket.

 

Sábado 13 de septiembre

 

  • Mercados Bonaerenses
    • Horario: De 10:00 a 13:00 horas
    • Lugar: Parque Mitre (Necochea y Brown)
    • Detalles: Una feria de productores locales con una amplia variedad de productos dulces, salados, lácteos, verduras, y panificados a precios accesibles.
  • “Barrios con historia” en Sierras Bayas
    • Horario: 14:00 horas
    • Lugar: Punto de partida: Museo Estación de Sierras Bayas
    • Detalles: Una caminata turística y gratuita de 2,5 km para recorrer los puntos más emblemáticos de la localidad, incluyendo barrios y monumentos.
  • Celebración a Bolivia
    • Horario: 15:30 horas
    • Lugar: Museo Hogar Loma Negra
    • Detalles: Una propuesta libre y gratuita para conocer la cultura, danzas, gastronomía y costumbres de Bolivia en el Mes de los Inmigrantes.
  • Peña por el Día del Bailarín Folklórico
    • Horario: 16:00 horas
    • Lugar: Casa del Bicentenario
    • Detalles: Un evento abierto y gratuito en honor a “El Chúcaro” con la presentación de diversas agrupaciones de danza folklórica.
  • “Corazonada 13 ‘La Memoria de la Abuela’”
    • Horario: 21:00 horas
    • Lugar: Teatro Municipal
    • Detalles: Espectáculo de la murga Arrebatando Lágrimas que utiliza música, danza y teatro para reflexionar sobre la memoria y los derechos sociales. Entradas disponibles en Tecnocentro, el Teatro Municipal y Articket.

 

Domingo 14 de septiembre

 

  • Fiesta por el Día del Inmigrante
    • Horario: De 12:00 a 20:00 horas
    • Lugar: Centro Cultural “San José”
    • Detalles: La gran celebración del fin de semana, con entrada libre y gratuita. Contará con una feria gastronómica, shows de danzas y música de distintas colectividades.
  • 114º Aniversario de Recalde
    • Horario: Desde las 12:00 horas
    • Lugar: Plaza Damián Recalde y Club Atlético y Social
    • Detalles: Los festejos incluyen un acto protocolar, desfile, almuerzo y espectáculos musicales de artistas como Juan Echegoyen, Yanina Dotzel y Los Kumbieros.
  • Ciclo de Cine en Loma Negra
    • Horario: 15:00 horas
    • Lugar: Sala Savoy del Museo Hogar de Loma Negra
    • Detalles: Proyección gratuita del clásico del cine italiano “Rocco y sus hermanos”, en el marco del Mes del Inmigrante.
  • Juguemos en la Plaza
    • Horario: 15:30 horas
    • Lugar: Av. Alberdi y Fassina
    • Detalles: La propuesta itinerante de deportes y recreación para los más chicos llega a los barrios Lourdes y Trabajadores con juegos y actividades a cargo de profesores de la Subsecretaría de Deportes.
  • Concierto “Clásica y Solidaria”
    • Horario: 20:00 horas
    • Lugar: Teatro Municipal
    • Detalles: La Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por Diego Lurbe, ofrecerá un concierto a beneficio de la Biblioteca “Del otro lado del árbol”. La entrada es libre y gratuita, con la opción de realizar una colaboración voluntaria.
