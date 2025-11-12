El Cuerpo de Bomberos de Olavarría realizó una práctica integral con la Unidad N° 12, enfocándose en el manejo de la escalera y el ataque ofensivo desde la barquilla. ¡Mejorando la respuesta en las alturas!

Olavarría. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría se puso a prueba este fin de semana, realizando una práctica integral intensiva con la Unidad N° 12, el equipo fundamental para responder a emergencias e incendios en altura.

El entrenamiento estuvo centrado en fortalecer la operatividad y garantizar una respuesta más segura y eficiente para la comunidad.

Maniobras Realizadas

La práctica incluyó las siguientes destrezas clave:

Maniobras de Manejo: Ejercicios de conducción y posicionamiento estratégico de la escalera.

Ejercicios de conducción y posicionamiento estratégico de la escalera. Ataque Ofensivo: Simulación de combate de fuego desde la barquilla, trabajando en distintos ángulos y niveles de altura.

Simulación de combate de fuego desde la barquilla, trabajando en distintos ángulos y niveles de altura. Comunicaciones: Uso de la Unidad Comando para optimizar el sistema de comunicaciones durante la emergencia.

Entrenamientos como este son cruciales, porque, seamos honestos, cuando un incendio está en el piso 10, no quieres que el bombero esté improvisando con la escalera.