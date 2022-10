Proponen la creación de la escuela municipal de conductores

El proyecto de ordenanza que busca crear el «programa municipal de instrucción de manejo» es impulsado por Andrea Coronel del Partido Vecinal Por Olavarría Todos.

Según expresó Coronel «la iniciativa se viene trabajando hace meses y la propuesta surgió de las necesidades de los vecinos».

La dirigente vecinalista, explico: «La propuesta surgió de la reunión de jóvenes que realizamos mensualmente en nuestra agrupación vecinal, donde estos jóvenes contaban sus experiencias a la hora de sacar la licencia de conducir, más allá de cada situación particular; nos encontramos con que casi todos infringieron la ley de alguna manera, algunos le enseñaron a conducir sus padres en caminos rurales, otros en la ciudad, corriendo riesgos propios y a terceros, ante siniestros de cualquier naturaleza, sin licencia que los habilite a conducir ni seguro que cubra cualquier tipo de accidente, me quedé con eso y pensé cuántas situaciones así hay en la ciudad no solo en jóvenes sino también en mayores. Es así que nos propusimos con nuestro equipo llevar adelante la iniciativa, y empezamos a trabajar más enfocados en el proyecto».

El objetivo general de la escuela es formar a los futuros conductores en una educación vial responsable, con miras a la aprobación de los exámenes estandarizados pertinentes a la obtención del registro de conducir.-

Coronel expresó que «a pesar de que muchos usuarios aprueban el examen teórico practico, las dudas e incertidumbres se le presentan a la hora de dar la prueba de conducción para probar sus habilidades de manejo, ya que muchas veces los futuros conductores no poseen el vehículo y/o carecen de una adecuada capacitación para que su desempeño sea óptimo».

El departamento ejecutivo deberá dotar de los medios materiales y el personal capacitado necesario para facilitar el efectivo funcionamiento y eficacia de la Escuela Municipal de conducción Vehicular.-

El proyecto de ordenanza que fue presentado este martes en el H.C.D, busca igualar oportunidades entre los habitantes de nuestra ciudad a través del programa municipal de instrucción al manejo. En la actualidad los Municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Baradero, Berazategui, Chivilcoy, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. San Martin, Hurlingham, La Matanza, La Plata, Lanús, Lincoln, Lomas de Zamora, Lujan, Mar de ajo, Mar del Plata, Merlo, Moreno, Necochea, Quilmes, San Miguel, San Nicolás, Tandil, Tigre, Tres arroyos, Vicente Lopez, Villarino, Zarate, cuentan con escuelas de conductores registradas en la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (DPPSV)

Por ultimo expreso Coronel «De acuerdo a lo informado por el Juzgado de faltas aumentaron de manera notable las infracciones de tránsito en nuestra ciudad, como así también en más de un 26% el importe de las multas, desde nuestro espacio, tenemos la certeza de que la solución, es la “Educación Vial”- y NO el castigo, finalizo.