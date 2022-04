Programa TUVI: El Frente de Todos realizó fuertes críticas a la empresa a cargo de la construcción de las 20 viviendas

Desde el Frente de Todos expresaron preocupación por los pocos antecedentes de la constructora.

Desde el bloque de Concejales del Frente de Todos presentaron un proyecto expresando el rechazo y repudio a los ataques que sufrieron dos periodistas del Canal Verte cuando fueron a recorrer las viviendas TUVi. La discusión del proyecto, que fue aprobado por unanimidad, derivó en fuertes críticas a la empresa a cargo y al municipio.

El concejal Maximiliano Wesner fue el encargado que explicar el proyecto y expresarse sobre los hechos de violencia que sufrieron dos trabajadores durante una cobertura periodística: “Lamentamos esos hechos que fueron públicos a través de un video. Lamentamos que sucedan en Olavarría, más cuando se trata de una obra pública que tiene por objetivo el sueño de la casa propia”.

“¿Por qué tanta violencia y esas palabras tan enfáticas si fueron a trabajar, a ver como estaba la obra, como venía avanzando? Desde el municipio habían comunicado durante esos días la extensión de 60 días más para su terminación”, agregó el concejal.

A continuación con respecto al expediente de la licitación Wesner destacó: “La verdad mientras miraba el expedientes ataba los hechos de violencia a lo que estaba viendo, nos llamaron la atención algunas cuestiones, los fundamentos de la extensión del plazo de obra eran muy livianitos. Lo que más me llamo la atención fueron los antecedentes de la persona que está a cargo de la obra, menciona como referencia que realizó una pileta de hormigón, una pérgola y una casa en un country. Estamos entregando el sueño de la casa propia de 20 familias a una persona que se dio de alta como empleador en julio del 2021, casi el mismo mes que se iniciaba la licitación”.

Asimismo enfatizó: “Hoy hay una reunión con adjudicatarios, mínimamente que les expliquen algunas de estas cosas que figuran en el expediente. Nosotros solicitamos que el Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro venga al Concejo para que exponga sobre algunas cuestiones porque la verdad yo no le encuentro respuestas. Miro el contrato, miro el expediente y todavía no hay ninguna multa. Uno empieza a entender porque no quieren que se controle y cuando va un medio de comunicación lo sacan a las patadas”.

Por su parte el concejal Juan Sánchez remató: “Es un hecho gravísimo, se ataca a un medio por preguntar, los amenazan y se lo intenta desacreditar. A ese mecanismo gravísimo festejo que lo estemos repudiando todos y es lo que se vota, pero de ninguna manera podemos escindir lo que votamos de los hechos que generan esto. Lamentamos que Ferraro no venga al HCD, desestimando al Concejo, excluyéndonos de la posibilidad de preguntar. Usó a los medios para decir que había recibido a los adjudicatarios y mintió, ahora si los recibió, la otra vez era mentira”.