Profundo Pesar por el Fallecimiento de Ignacio Raúl Merlos, “Toto”

El olavarriense, jubilado de Cementos Avellaneda y vecino del Microcentro, falleció hoy a los 63 años. Sus restos serán inhumados en Loma de Paz mañana a las 10:30 hs.
Con profundo dolor se comunica el fallecimiento de Ignacio Raúl Merlos, conocido afectuosamente como “Toto”, ocurrido en Olavarría hoy, domingo 26 de octubre de 2025, a la edad de 63 años.
Ignacio era Jubilado de Cementos Avellaneda, oriundo de Olavarría y residía en el Microcentro.
Su partida es lamentada por:
- Su esposa: Maria Ines Sarra.
- Sus hijos: Marianela, Josefina, Victoria y Nacho.
- Sus hijos políticos: Diego y Sofia.
- Sus nietos: Luca y Julia.
Y demás deudos, quienes participan de su fallecimiento.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Comienza 13:00 hs., cierra 22:00 hs., y reabre a las 7:00 hs.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
- Día y Hora: Lunes 27 de octubre a las 10:30 hs.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.