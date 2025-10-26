Profundo Pesar por el Fallecimiento de Ignacio Raúl Merlos, “Toto”

El olavarriense, jubilado de Cementos Avellaneda y vecino del Microcentro, falleció hoy a los 63 años. Sus restos serán inhumados en Loma de Paz mañana a las 10:30 hs.

Con profundo dolor se comunica el fallecimiento de Ignacio Raúl Merlos, conocido afectuosamente como “Toto”, ocurrido en Olavarría hoy, domingo 26 de octubre de 2025, a la edad de 63 años.

Ignacio era Jubilado de Cementos Avellaneda, oriundo de Olavarría y residía en el Microcentro.

Su partida es lamentada por:

Su esposa: Maria Ines Sarra.

Sus hijos: Marianela, Josefina, Victoria y Nacho.

Sus hijos políticos: Diego y Sofia.

Sus nietos: Luca y Julia.

Y demás deudos, quienes participan de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Comienza 13:00 hs., cierra 22:00 hs., y reabre a las 7:00 hs.

España 2942, Departamento “D”. Comienza 13:00 hs., cierra 22:00 hs., y reabre a las 7:00 hs. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Lunes 27 de octubre a las 10:30 hs .

Lunes 27 de octubre a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.