Profundo Pesar por el Fallecimiento de Ignacio Raúl Merlos, “Toto”

1 hora ago Necrológicas

El olavarriense, jubilado de Cementos Avellaneda y vecino del Microcentro, falleció hoy a los 63 años. Sus restos serán inhumados en Loma de Paz mañana a las 10:30 hs.

Con profundo dolor se comunica el fallecimiento de Ignacio Raúl Merlos, conocido afectuosamente como “Toto”, ocurrido en Olavarría hoy, domingo 26 de octubre de 2025, a la edad de 63 años.

Ignacio era Jubilado de Cementos Avellaneda, oriundo de Olavarría y residía en el Microcentro.

Su partida es lamentada por:

  • Su esposa: Maria Ines Sarra.
  • Sus hijos: Marianela, Josefina, Victoria y Nacho.
  • Sus hijos políticos: Diego y Sofia.
  • Sus nietos: Luca y Julia.

Y demás deudos, quienes participan de su fallecimiento.

 

Servicio de Sepelio

 

  • Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Comienza 13:00 hs., cierra 22:00 hs., y reabre a las 7:00 hs.
  • Responso: Capilla Ardiente.
  • Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
  • Día y Hora: Lunes 27 de octubre a las 10:30 hs.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
