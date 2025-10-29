Profundo Pesar por el Fallecimiento de César Julián Contreras, “Juli”

El Suboficial Principal del Servicio Penitenciario, vecino del Barrio Martín de Pueyrredón, falleció hoy en La Plata a los 49 años. Sus restos serán inhumados mañana en el Cementerio Loma de Paz.

Se participa con profundo dolor el fallecimiento de César Julián Contreras, conocido afectuosamente como “Juli”, ocurrido en La Plata hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a la edad de 49 años.

César Julián era Suboficial Principal del Servicio Penitenciario, oriundo de Olavarría, y residía en el Barrio Martín de Pueyrredón.

Participan de su fallecimiento: Sus hijas Trinidad y Rocío Contreras, su hermana Gachi Contreras, su padre Aldo Contreras, la madre de sus hijas Carolina, su hermano político Pablo Da Silva, sus sobrinos Thiago y Agustina, sus tíos, primos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “E “.

España 2942, Departamento “E “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Mañana, jueves 30 de octubre, a las 10:30 horas .

Mañana, jueves 30 de octubre, a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.