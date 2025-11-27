La pequeña, alumna del Jardín de Infantes Nro. 915, falleció hoy en Olavarría. Sus restos serán velados en la sala A de España 2942 a partir de las 22:00 horas. La inhumación se realizará mañana, viernes 28 de noviembre, a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de la niña Aitana Aylén Canoso “Tanita”, ocurrido en Olavarría el día de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025, a la edad de 3 años.

Aitana era alumna del Jardín de Infantes Nro. 915 y oriunda de Olavarría.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «A». Horario de Inicio: Hoy, jueves 27 de noviembre, a las 22:00 horas .

Sin Responso.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, viernes 28 de noviembre, a las 10:30 horas.