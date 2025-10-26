Primeras Tendencias en Olavarría: La Libertad Avanza Supera a Fuerza Patria en un Escenario de “Polarización Extrema”

A una hora del cierre de las urnas, los primeros telegramas revelan una supremacía libertaria en el distrito. La participación alcanzó un 65%, con la mayoría de los votos concentrados entre los dos principales espacios.

A una hora de finalizados los comicios legislativos nacionales, las primeras tendencias en Olavarría marcan una ventaja para La Libertad Avanza sobre Fuerza Patria.

Según información a la que accedió la prensa, se conocieron al menos una veintena de telegramas que indican una diferencia sostenida a favor del espacio libertario en el distrito.

El dato más contundente es la “polarización extrema” que se vive en el escenario local. Con un 65% de participación ciudadana registrada en promedio, los votos en los telegramas escrutados se concentran prácticamente en su totalidad entre los dos principales espacios. La tendencia actual revela una supremacía libertaria sobre el oficialismo provincial.

Voceros de La Libertad Avanza en Olavarría se mostraron confiados, manifestando que, con más información de telegramas escrutados, esperan una victoria “con contundencia” en el distrito.

El cierre de los comicios en Olavarría se realizó de forma puntual a las 18:00 horas, sin registrarse denuncias ni sobresaltos.