Primer puesto provincial para el Jardín Belén con su proyecto de bioconstrucción

El proyecto “Ecocasitas”, creado por niños y niñas de 2 y 3 años, ganó en la Feria de Ciencia, Arte y Tecnología en Mar de Ajó. El jardín representará a Olavarría en la instancia nacional.

Un grupo de 18 estudiantes del Jardín de Infantes Municipal Belén logró el primer puesto en la instancia provincial de la Feria de Ciencia, Arte y Tecnología, celebrada en Mar de Ajó. Con su proyecto “Ecocasitas: Aventuras de barro y sol”, los niños y niñas de tan solo 2 y 3 años investigaron sobre la bioconstrucción y alcanzaron un gran reconocimiento.

Gracias a este importante logro, la institución representará a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires en la instancia nacional, cuya sede y fecha se confirmarán próximamente. La iniciativa, que surgió de la curiosidad de los más pequeños, contó con el acompañamiento de la docente Betina Mariezcurrena, la preceptora Marisa Lerchundi y la directora de la institución Paula Mosquera.

La bioconstrucción es un enfoque de la construcción que utiliza materiales naturales y respetuosos con el medio ambiente para un desarrollo sostenible. El proyecto de los estudiantes no solo promueve el cuidado del ambiente y el uso de recursos sustentables, sino que también demuestra el valor de escuchar las voces de las infancias, quienes pueden inspirar grandes ideas.