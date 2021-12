Presupuesto Municipal 2022: “No hay recursos para el desarrollo económico ni fomento a la cultura”

Así definieron desde el bloque Foro Olavarría – Frente Renovador, perteneciente al interbloque Frente de Todos, el Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio del año 2022.

En la mañana de este viernes, en sesión extraordinaria convocada por decreto por el Honorable Concejo Deliberante, se trató el Proyecto de Presupuesto Municipal 2022 con el rechazo por parte del interbloque Frente de Todos.

Particularmente, desde el bloque Foro Olavarría – Frente Renovador denunciaron que “este Presupuesto presenta grandes desequilibrios y baja inversión pública con recursos propios para el Partido de Olavarría”. El concejal Gastón Sarachu detalló además que “como en ejercicios anteriores, los datos reflejan que el Gobierno Municipal utiliza cada vez más la recaudación del Derecho de Explotación de Canteras, conocido como Impuesto a la Piedra, para cubrir gastos corrientes, lo cual deja disponible un porcentaje muy bajo para obras e inversión Pública”.

Además, Sarachu explicó que a esto se suman “los desequilibrios entre ingresos y egresos en rubros importantes como Recolección y disposición final de residuos, alumbrado público, mantenimiento de espacios verdes, entre otros, debido a una mala administración. El impacto del pago de Personal, cada vez más creciente, y el aumento de la planta política evidenciada en estos 6 años, contribuyen al aumento de los gastos corrientes”.

Otro punto en el que el concejal Gastón Sarachu hizo especial hincapié fue el área de Desarrollo Económico, explicando que “la mala administración de estos recursos dificulta la posibilidad de dar respuestas en esta área tan estratégica para el crecimiento y progreso del Partido de Olavarría”. “El área del Desarrollo y la Gestión del Desarrollo Local tiene un presupuesto de poco más de 29 millones y medio de pesos. Entre Personal y servicios no personales del área, el gasto presupuestado es de 28 millones de pesos. O sea no quedan recursos para fomentar el Desarrollo Local”, explicó el edil.

El concejal advirtió que esto también se ve reflejado en otra área de Desarrollo Económico: Empresas y Agrupamientos industriales. “Esta área tiene un presupuesto de poco más de 15 millones de pesos. Acá también entre Personal y servicios no personales se llevan casi 15 millones. Lo único presupuestado como Préstamos a corto plazo son 100 mil pesos, que encima no son recursos Municipales sino que son de origen provincial. Es decir no hay recursos en este presupuesto para el desarrollo de empresas y agrupamientos industriales” desarrolló Sarachu, explicando que casos similares se dan en las áreas de Desarrollo Emprendedor de la Secretaría de Desarrollo Económico, Coordinación de la actividad Minera, Oficina de Empleo y también de la Actividad Turística.

Para Sarachu, otro punto que llama la atención del Presupuesto de Desarrollo Económico es el Proyecto Presupuesto Participativo 2020. “Con una asignación de 5 millones de pesos, el doble de lo que tiene presupuestado para ayudar a los emprendedores de la ciudad, donde la mitad de esa cifra está destinada a Servicios No Personales y la otra mitad a Bienes de Consumo, llama la atención porque nunca se han generado mecanismos de participación ciudadana en la elaboración del Presupuesto”, sostuvo el concejal.

Como último punto a considerar de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gastón Sarachu expuso que “el programa Modernización, Planificación y Transparencia Municipal que se lleva la módica suma de más de 67 millones de pesos, donde también el gasto central está dado por Personal. Son 10 millones más de lo que destina el Municipio a las transferencias al sector privado en la Coordinación de la actividad agro ganadera”. Para finalizar su intervención, Sarachu manifestó que “los recursos que dispone este Presupuesto para el desarrollo económico y el acompañamiento concreto a empresarios, emprendedores y productores del Partido de Olavarría son altamente insuficientes”.

Al llegar el turno de la presidenta del bloque Foro Olavarría – Frente Renovador, Inés Creimer, explicó que “las ciudades están conformadas por personas que las habitan, que tienen necesidades y en bases a esas necesidades es que se piensan políticas públicas que las atiendan y las satisfagan”. En este sentido, para la edil, el Presupuesto Municipal 2022 “refleja claramente una falta de participación de los vecinos y vecinas en su construcción, una falta de respeto al derecho de todos y todas a la ciudad”.

Para graficar esto, la concejala se centró en las áreas de Cultura y Políticas de Género. En cuanto al presupuesto para Cultura, Creimer señaló que “se ve que el modelo o la propuesta cultural, porque aún la falta de propuesta o la repetición de una existente año tras año constituye una propuesta, sigue siendo el mismo”.

Haciendo una retrospectiva de la gestión municipal en materia cultural, la concejala enfatizó que “durante los años 2020 y 2021, se ahorraron al menos unos 50 sueldos de músicos que componen la orquesta Sinfónica Municipal”. En este sentido, Creimer señaló “una podría pensar que ese ahorro se vería traducido en alguna mejora, pero no. No me olvido de la baja de los sueldos de docentes de las escuelas artísticas Municipales, de la falta de implementación en pandemia de clases virtuales y mucho menos de la opción de tomar la temperatura en los accesos en el momento más crudo de la pandemia como modo de conservar su sueldo”.

En cuanto a los museos, Inés Creimer recordó que la actividad “no ha contado con nuevas muestras presenciales y mucho menos muestras virtuales que permitieran a los vecinos que gustan de disfrutar esos recorridos culturales encontrarse con esta propuesta”.

“Cuando el estado se retrotrae de la gestión cultural, surgen los Espacios Culturales no estatales y esta facilidad que estos espacios le ofrecen a la gestión cultural municipal debería ser apoyada por el mismo estado Municipal para que estas propuestas puedan sostenerse” destacó Creimer, al tiempo que recordó que “hoy tenemos en la ciudad un espacio cultural sin edificio y otro espacio cultural que pide socios que aporten 100 pesos por mes para poder solventar parte de sus gastos. Estoy convencida de que Olavarría no puede permitirse perder estos espacios culturales que ya cuentan con muchos vecinos y vecinas que gozan de su existencia”.

La presidenta del bloque Foro Olavarría – Frente Renovador manifestó también la falta de espacios medianos para artistas sosteniendo que “Olavarría tiene la necesidad de contar con una sala de tamaño medio, que cuente con la técnica necesaria para hacer un recital de música, una obra de teatro, el montaje de un espectáculo de danza. Nunca un presupuesto contempló la generación de un espacio de estas características”.

Sobre el fondo de 356 mil pesos para fomentar producciones de artistas locales, Creimer expuso que “es un fondo absolutamente insuficiente si contamos que contratar una banda de varios músicos puede llegar a salir 200.000 pesos, que unos 72.000 pesos puede salir editar e imprimir un libro, que un poco más de ese valor puede salir grabar un disco”. “Hoy en día los artistas se acercan, solicitan por ejemplo el Centro Cultural y allí cobran una entrada, no se les paga un caché por su trabajo”, explicó la edil.

La intervención de la presidenta del bloque Foro Olavarría – Frente Renovador sobre el área Cultura finalizó asegurando que “Cultura es un área desfinanciada y sin recursos. La cultura nos mejora como sociedad y genera identidad y pertenencia y eso no hay que perderlo de vista”.

Políticas de Género fue otro tema al que Creimer dedicó su exposición. “Transcurrimos nuevos tiempos y nuevos paradigmas y uno de esos es el de construir un presupuesto que tenga perspectiva de género”, señaló.

La concejala hizo hincapié en el compromiso asumido años atrás por el Intendente Municipal de la construcción de viviendas para mujeres en situación de violencia de género. “Nos encontramos que en el presupuesto que hoy estamos analizando no está contemplada la construcción de ninguna casa nueva”, destacó Creimer.

Para finalizar su intervención, la presidenta del bloque Foro Olavarría – Frente Renovador sostuvo que “la perspectiva de género tiene que atravesarnos en nuestros pensamientos, en nuestras convicciones y en nuestras proyecciones. Tiene que atravesarnos tanto que, si vemos que al ejecutar el presupuesto algún ítem fue subejecutado, nos permita pensar si hay algo que podemos mejorar”.