Presentaron la 13ª edición de la Hi Race con un fuerte mensaje de prevención contra el cáncer de mama

La tradicional prueba de trail se correrá el 4 de octubre en Sierras Bayas, con largada y llegada en el Campo Hípico Las Sierras. La camiseta oficial estará dedicada a la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama.

En el mediodía de este viernes, el Salón Blanco del Palacio Municipal fue escenario de la presentación oficial de la 13ª edición de la Hi Race, la tradicional competencia de trail que tendrá lugar el próximo 4 de octubre en el cordón serrano de Sierras Bayas, con punto de largada y llegada en el Campo Hípico Las Sierras.

El lanzamiento contó con la participación del subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, el director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie, y los profesores Oscar González y Alejandro Dirgam, organizadores del evento. Además, estuvieron presentes referentes de Ola Rosa y Lalcec, en el marco de una propuesta que unirá deporte y concientización sobre la prevención del cáncer de mama.

“Quiero agradecerles por apostar al desarrollo deportivo y por haber pensado en este mes de octubre, que es el mes de la concientización sobre la prevención del cáncer de mama. Es muy importante que Lalcec y Ola Rosa sean parte de este evento”, expresó Arouxet.

Los organizadores explicaron que la elección del color rosa en la camiseta oficial y las actividades previstas buscan sumar a la difusión y prevención de la enfermedad. Durante la presentación se entregó simbólicamente la remera a representantes de Lalcec y Ola Rosa, quienes remarcaron que este gesto “multiplica la prevención y el diagnóstico temprano, que salva vidas”