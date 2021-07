Preparan el regreso de la Liga Olavarriense de Tenis

En la noche del pasado martes 6 de Julio, en la sala del Museo de Ciencias Municipal, se realizó una importante reunión para dar un paso trascendental en la refundación de la Liga Olavarriense de Tenis (LOT), que tan exitosa fuera en décadas pasadas. Mencionada convocatoria estuvo a cargo del dirigente del tenis del Club Estudiantes, Juan Ignacio Vecchi, y el anfitrión fue el Director de Gestión Deportiva de la Municipalidad de Olavarría, Marcelo Verna. A su vez, el entrenador y empresario local, Gustavo Tavernini, ofició como el orador principal.

Vecchi fue el primero en tomar la palabra en la reunión: “Después de leer una nota que se publicó en prensa del club, Marcelo (Verna) me convocó a charlar porque observó coincidencias entre lo que yo había dicho y lo que desde Deportes del Municipio se creía, me comentó que en años anteriores intentó apoyar que se reflote dirigencialmente la Liga y no se logró”. “A los pocos días, me volvió a llamar porque estaba reunido con Gustavo (Tavernini) y quería que escuchara la propuesta que había. Fui y estuvimos de acuerdo en todo: la Liga debía volver. Paralelamente, los profes habían tenido puntos de acuerdo para algunas ideas por lo que hicimos una reunión vía zoom con los dirigentes. Al haber coincidencias, llegamos a este encuentro donde estamos todas las partes”, continuó. Enseguida, Marcelo Verna explicó el rol del Estado Municipal. “Estamos para articular, para acompañar la gestión de la dirigencia y apoyarlos en la medida de lo posible y siempre que las ideas que lleven adelante estén de acuerdo con nuestra mirada. Creemos que se debe apuntar al desarrollo, a los chicos y chicas. Si bien hemos estado participando acercando partes, los protagonistas de la Liga son ustedes (dirigentes y profesores) y los jugadores”.

Después, Gustavo Tavernini (entrenador y titular de la empresa Drocyt) explicó cuáles son los beneficios de contar con una Liga local y dio algunos detalles del anteproyecto, con el que tiene la intención desinteresada de aportar al tenis de nuestra ciudad. “Hay que estar unidos, trabajando todos por el objetivo del crecimiento del tenis en la ciudad. Hay canchas, hay dirigencia, hay profes…Hay que organizar cada área de desarrollo, jerarquizar. Va a llevar un tiempo pero en este tiempo he visto que son gente que quiere al tenis. Si cada uno se saca la camiseta de su club y pone al tenis por encima van a ganar todos”. “¿Por qué no tener -cuando se pueda- una cena para 300 o 400 personas del tenis como aquella que hubo en Loma Negra. Está todo dado. hay que ir dando pasos para fortalecer lo local, los circuitos de menores, rankings, apoyo a los que juegan los regionales.Sé que hay gran cantidad de mayores jugando así que desde nuestro lugar de asesoría deportiva trataremos de ayudar en lo que podamos e iremos a charlar al club que nos convoque”, agregó Tavernini; mientras mostraba filminas de la propuesta a llevarse a cabo. Luego se escucharon opiniones de dirigentes y profes, coincidiendo en la necesidad de la vuelta de la Liga Olavarriense de Tenis, que tendrá el apoyo municipal en la conformación legal En estas horas, los presentes recibirán el anteproyecto para evaluarlo y enriquecerlo, para luego empezar a caminar hacia el regreso de una entidad emblemática en los ’80 y ’90.

En representación de la dirigencia de cada club olavarriense estuvieron presente; Hilario Rivera (Racing), Horario Durán (Ferro), Cristian Russo y Hugo Godoy (El Fortín), Sergio Herrera (La Pedrera). Ausente con aviso -pero acompaña la propuesta- Alejandro Gasperini (Loma Negra). Asimismo, la nómina de profesores presentes estuvo integrada por Mariela Visotto (El Fortín), José Armendano (Loma Negra-El Fortín), Roberto Fresta-Bernardo Alí-Mariano Galarza (Estudiantes), Bernardo Palacios (La Pedrera) Marcelo Julio- Martín Ruiz Díaz-Bernardo Barzola (Racing) y Marcelo Murillo (Ferro).