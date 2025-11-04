Preocupación por el estado de abandono de la Sociedad de Fomento “Coronel Dorrego”

A través de un Pedido de Informes, el bloque de concejales de la UCR solicita al Ejecutivo Municipal información acerca de las acciones previstas para abordar la situación que atraviesa la entidad.

En la mañana de este martes, la Unión Cívica Radical de Olavarría presentó en el Honorable Concejo Deliberante un Pedido de Informes por el estado de abandono que presenta la Sociedad de Fomento “Coronel Dorrego”.

La iniciativa, que surge de un reclamo de los vecinos y vecinas del sector, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal información acerca de las acciones que tiene prevista para abordar la situación que atraviesa la entidad.

A su vez, también pide datos sobre el estado jurídico contable de la institución, su regularidad y fechas en las que se han convocado las últimas asambleas y, en caso de negativa, los motivos de su falta de convocatoria.

Por último, exige información si el Municipio tiene previsto un plan de reactivación o acompañamiento a las Sociedades de Fomento inactivas o intervenidas, en proceso de regulación o normalización, indicando en qué situación se encuentran actualmente.

En este sentido, el concejal Francisco González manifestó que “este planteo surge de la preocupación de vecinos sobre el estado en el que se encuentra el edificio desde hace mucho tiempo. La comunidad del barrio tiene la intención de recuperar el espacio, por eso es que le estamos pidiendo al Municipio información sobre cómo está manejando y cómo va a manejar esta situación”.