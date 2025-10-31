Preocupa el Uso de Personal No Matriculado en Servicios de Terapia Ocupacional Domiciliaria

El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (COTOBA) denunció un aumento de empresas de atención domiciliaria que contratan personal sin matrícula, advirtiendo que esta práctica ilegal pone en riesgo la salud de los pacientes y precariza la labor profesional.

El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (COTOBA), presidido por Claudia Spidalieri, manifestó su profunda preocupación por una creciente irregularidad en el sector de atención domiciliaria: la incorporación de personal no matriculado, y en algunos casos sin formación universitaria, para ejercer tareas de Terapia Ocupacional.

La entidad advirtió que esta práctica es una grave violación a la Ley 15.200, que exige la matrícula habilitante de COTOBA para el ejercicio profesional en la provincia.

Riesgos para Pacientes y Precarización Laboral

Desde el Colegio se hizo hincapié en las consecuencias de esta situación:

Riesgo Directo para la Salud: La falta de idoneidad y certificación en abordajes terapéuticos complejos pone en peligro a los pacientes. “No se puede improvisar en salud”, señalaron.

COTOBA ha detectado casos recientes en varios puntos de la provincia, incluyendo empresas domiciliarias en Saladillo y La Plata (dedicada a la atención infantil), que habrían contratado personal sin la certificación reglamentaria.

Alerta a Obras Sociales y Llamado a la Denuncia

El Colegio informó que está implementando acciones administrativas y judiciales contra las empresas infractoras, y emitió una alerta a las entidades financiadoras del sistema de salud:

Irregularidad en Pagos: Se advierte que algunas obras sociales y prepagas estarían abonando prestaciones a estas empresas no habilitadas, lo que representa una “irregularidad y una forma de estafa” hacia las propias entidades.

Finalmente, COTOBA instó a profesionales y pacientes a denunciar cualquier situación irregular que detecten. Para facilitar el proceso, el organismo tiene disponible en su página web un formulario normalizado para la presentación de denuncias, asegurando una “inmediata intervención”.