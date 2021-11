Pre-Federal de Básquet: Triunfo del Chaira, derrota del Lobo

Por la séptima fecha de la segunda fase de la Zona Sur de la Liga Provincial de Clubes 2021, Racing superó de local a Gimnasia de Chivilcoy. Mientras que Pueblo Nuevo cayó en su visita a La Plata ante Platense.

En el Gimnasio “Parque Olavarría”, el equipo Chaira que dirige Matías Orlando no tuvo inconvenientes para vencer holgadamente a su par de Gimnasia por 97 a 76. El pivot Martín Delgado fue el máximo goleador de Racing con 22 puntos, seguido de los 22 tantos del escolta Ariel Weisbeck. Con este logro, el conjunto de “La Estrellita” sube a la segunda colocación del grupo.

Por otra parte, Pueblo Nuevo perdió 81-86 ante Platense en La Plata. Para el conjunto olavarriense que dirige Agustín Bianchi se destacaron Juan Segundo Menna y Sebastián Masson con 23 unidades cada uno.

En base a mencionados resultados y el triunfo de Independiente de Tandil sobre Club Social Alejandro Korn (69 a 60), la tabla de posiciones de la Zona Sur del PreFederal quedó de la siguiente manera:

1) Independiente de Tandil, 13 puntos (6 victorias y 1 derrota)

2) Pueblo Nuevo y Racing, 11 puntos (4 y 3)

4) Platense, 9 (3-3)

5) Club Social A. Korn, 9 (2-5)

6) Gimnasia de Chivilcoy, 7 unidades (1-5).

Próxima fecha: Pueblo Nuevo (O) vs. Independiente (T), Racing (O) vs. Platense (LP) y Club Social A. Korn vs. Gimnasia (CH).