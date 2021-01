Potenciar Trabajo: “la posibilidad a 26 personas de nuestra ciudad de atravesar la situación con mejores herramientas”

En Olavarría se entregaron los certificados correspondientes al Programa Potenciar Trabajo que tuvo al Ministerio de Transporte como Unidad Ejecutora.

Bajo el marco del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar trabajo”, muchas personas accedieron a cursos y propuestas productivas destinadas a la inclusión social para personas en situación de vulnerabilidad social y económica. El programa es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en articulación con otros Ministerios y áreas del Gobierno Nacional, entre ellos con el Ministerio de Transporte de la Nación.

De este modo, Potenciar Trabajo se afianza como una herramienta de ayuda social con el fin mejorar la empleabilidad y la generación de propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la capacitación en oficios.

Los proyectos que se planificaron para Olavarría abarcan el trabajo en predios no operativos de ferrocarriles que no están en funcionamiento, es decir, no generan empleo, y presentan estados de abandono y de impacto ambiental. Ante la imposibilidad de realizar trabajos de forma presencial, la Plataforma de Formación Virtual de Trenes Argentinos Capital Humano, Unidad Ejecutora del Programa, estuvo dedicada a la capacitación en temáticas como Primeros Auxilios y RCP, Seguridad e Higiene, Introducción al Mundo del Trabajo, Derecho del Trabajador, Educación Sexual Integral, entre otras. Este programa, orientado para personas mayores a 18 años y menores a 65, se aplicó en la ciudad de manera muy satisfactoria logrando una interesante convocatoria de vecinas y vecinos que no cuentan con empleo. En total, fueron 26 olavarrienses incluidos en la primera etapa del Potenciar Trabajo.

El éxito de su implementación en Olavarría no sólo se evidencia a través de la convocatoria lograda. También se refleja mediante las experiencias personales de sus participantes. Tal es el caso de Micaela Alfonzo, promotora socio-educativa, quien en su rol “estamos acompañando a que siete integrantes del Potenciar puedan cursar sus estudios para finalizar el nivel secundario, bajo una modalidad de terminalidad educativa”. Por otra parte, Rosana Cabrera señaló que el Programa “Potenciar Trabajo fue una ayuda importante. Hoy en día no hay muchas oportunidades para personas mayores, y esta herramienta nos permite capacitarnos y facilitar la inserción laboral”.

La semana pasada tuvo lugar la entrega de certificados de las primeras capacitaciones realizadas, oportunidad que dio espacio para algunas reflexiones. La Concejal Inés Creimer manifestó que “en charlas con algunas de las personas incluídas en esta instancia de capacitación del programa, me resultó muy interesante que resaltaron lo valioso de haber participado”. También destacó la importancia de la capacitación al señalar que “la formación siempre es enriquecedora y muchas veces impulsa a mejorar. En este sentido algunas de ellas han decidido, por ejemplo, continuar con otras instancias de aprendizaje que ofrece el programa y que son optativas”.

Al respecto, el Concejal Eduardo Rodríguez reflejó su satisfacción ya que “el Potenciar y las capacitaciones brindaron una posibilidad a 26 personas de nuestra ciudad de atravesar la situación con mayores herramientas”. A su vez, el Concejal se mostró confiado en que “cuando retomemos la contraprestación presencial del programa, el proyecto es volver a darle el valor que tiene a algunos de los predios ferroviarios, integrándolos con las posibilidades de trabajo, capacitación y con que esas personas puedan volver a reinsertarse al trabajo comunitario en cada uno de esos lugares”.