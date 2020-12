“¿Porqué le decimos NO al aumento de agua?”

Celeste Arouxet y Guillermo Lascano, pertenecientes al espacio “Radicales en juntos por el Cambio” analizan y rechazan la iniciativa que propone un incremento en el servicio de agua corriente proporcionado por Coopelectric.

No es por capricho ni porque tengamos algo en contra de Coopelectric, pues todo lo contrario, es una cooperativa local que da trabajo a muchas familias y es olavarriense. Pero eso no quita que nuestra función sea analizar y tomar decisiones en representación de los olavarrienses sin importar su ideología, de si nos votaron o no nos votaron.

Representamos al olavarriense en algo tan sensible como un aumento en la tarifa de un servicio que presta una concesionaria olavarriense. Con toda esa responsabilidad y objetividad es que se analiza y toma una decisión para nada agradable, pero con la convicción de que es acertada. Acompañaríamos el aumento si realmente fuese necesario, es decir, si el costo de brindar el servicio fuese mayor a los ingresos que se obtuviesen por la recaudación del mismo.

Ahora vamos a justificar el porque no. Todo el análisis minucioso lo hicimos meses atrás y ante la insistencia de la concesionaria volvimos a hacerlo, pero esta vez con una mirada general que vamos a explicar para que todos, sin importar nivel de estudios que tengan, puedan entender el razonamiento.

Todo servicio tiene su costo y este no es la excepción. En el último Memoria y Balance presentado por la concesionaria – Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2019 – en su página 63 (Anexo Datos Estadísticos) y que se adjunta imagen, nos dice que prestar el servicio de Obras Sanitaria “Columna 2 – AGUA – ” tuvo un costo de $97.124.780 millones de pesos anuales y a ese monto debemos sumarle los demás gastos estructurales de Comercialización, Administración, Otros Gastos y el Resultado por Tenencia, que todos ellos suman otros $11.988.042 millones de pesos anuales.

En total el Costo de brindar el Servicio sale para Coopelectric $ 109.112.822 millones de pesos anuales.

Como esta información es al 30 de junio de 2019 y al día de la fecha no presentó el nuevo balance para su análisis, ajustándolo por la inflación del INDEC de Julio 2019 a Octubre 2020, cuyo IPC varió en un 47,4%, estimamos que el costo ascendió a $160.832.300 millones de pesos anuales que es equivalente a $26.805.383 millones de pesos bimestrales.

Hasta ahora no hemos objetado ningún valor que nos brindaron ni abrimos su estructura de costo para analizar cada unos de esos gastos ni hemos puesto en discusión su eficiencia, es decir, sólo expusimos lo que dice su Balance y le agregamos la inflación acumulada hasta el 30 de octubre.

Ahora pasemos a sus ingresos. En la misma hoja dice que obtienen ingresos por Servicios de $46.934.663 millones de pesos anuales, pero recordemos que este importe es por tarifa y representa sólo el 18% del valor de la factura, es decir, no contempla los otros valores en conceptos de Contribuciones Accionarias, Acuerdo ENOHSA y Contribución por Medidores. Estos últimos conceptos representan el 71% de la factura que cada unos de nosotros abonamos bimestralmente y los impuestos son el otro 10% – Ver Factura Promedio Adjunta –

Por tanto, podemos estimar que los ingresos totales fueron de $260.748.128 que surge de hacer ($46.934.663/0.18), de los cuales $46.934.663 corresponde a tarifas, $185.131.171 a Contribuciones Varias y Acuerdo ENOHSA y $28.682.294 a impuestos.

Por tanto podemos decir que la concesionaria recauda en concepto de Tarifa, Contribuciones e Impuestos un total de $260.748.128 millones de pesos anuales y el Costo Total del Servicio es de $109.112.822 millones de pesos anuales, lo que obtendría un superávit de $151.635.306 millones de pesos anuales y equivalente a $25.272.551 millones de pesos bimestrales.

Estos son nuestros motivos por el cual no acompañamos el aumento e invitamos al resto de los bloques que nos acompañen con la decisión ya que es objetiva y analítica.