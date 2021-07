“Por ser mi primera experiencia en la Liga Argentina, me pude defender muy bien”

Manifestó Mauricio Pane, jugador de Club Del Progreso de General Roca que milita en la segunda división del básquetbol argentino. En la nota, el alero olavarriense habla sobre lo que fue su reciente temporada en el equipo rionegrino.

Tras disputar el Torneo Provincial de Clubes 2019/2020 con Blanco y Negro de Coronel Suárez, Mauricio Pane pegó un importante salto para recalar en la Liga Argentina 2021. En la segunda categoría del básquetbol nacional, el oriundo de Olavarría jugó en Del Progreso; donde en su primera campaña tuvo un interesante desempeño individual: 7.2 puntos (con 40.8% de efectividad en dobles, 32.5% en triples y 90.3% en simples) y 3.1 rebotes en 17.9 minutos de promedio por partido (26 encuentros). En la victoria sobre Rivadavia de Mendoza del pasado 8 de Junio en Lanús, el alero de 22 años y 1.94 metro de altura mostró su mejor performance personal; aportando a la causa ganadora 23 tantos (7/10 en triples y 1/2 en dobles) y 3 rebotes en 20 minutos de juego.

Mauricio, ¿Cómo evalúas tu reciente temporada en la Liga Argentina?

“Fue muy buena. Por ser mi primera experiencia en la Liga Argentina, me pude defender muy bien. Me costó mucho a lo primero en los entrenamientos, en lo individual; pero metiendole horas pude ponerme más o menos acorde a mis compañeros que ya venían jugando. Siempre aporté mi granito de arena para que el equipo le valla bien, como todos. Y se hizo una muy linda temporada con los compañeros que me han tocado”.

¿Cómo te sentiste jugando en Del Progreso?

“Me sentí muy bien. El cuerpo técnico y mis compañeros fueron muy buenos conmigo y me ayudaron desde el primer día que llegué a ser un poquito cada vez mejor. Eso sin palabras”.

¿Cómo fue competir en tiempos de pandemia y sin público?

“Fue medio raro, porque fue en burbujas; jugamos una semana cuatro partidos y tenes muy poco descanso. Si perdes un partido, tenes que resetear rápidamente la cabeza para el siguiente, porque son muy cortos los descansos que tenes entre partidos. Y jugar sin publico, significa perder esa adrenalina que te da tanto el visitante como el local”.

A nivel individual, ¿Cómo podes describir tu rendimiento?

“Desde mi punto de vista fue muy bueno. Fui evolucionando de a poco, pude mejorar mi físico, mi tiro de tres puntos y además meter algo de poste bajo. También me fue muy bien en la parte defensiva. De jugar Provincial a saltar dos categorías de una, me cambió un montón en el tema de la velocidad, más el juego, y los detalles del mismo; ya que son muy importantes, y acá te los hacen pagar”.

Por último, ¿Se cumplieron tus expectativas y/o objetivos en Del Progreso?

“Se recontra cumplieron mis objetivos, porque nunca pensé que iba a terminar jugando tantos minutos y teniendo un rol importante en la cancha. Por ser la primera vez, me voy súper positivo y con algo mucho mejor de lo que tenía pensado. Ojalá que esta temporada me haya servido como una vidriera para poder seguir acá o irme a otro lado”.

Fotos: Prensa Club Del Progreso.