Por Lluvias, Reprograman el 115° Aniversario de Espigas para el Domingo 19 de Octubre

El festejo, originalmente pautado para este fin de semana, fue postergado debido a los pronósticos de condiciones climáticas desfavorables y precipitaciones.

El Municipio de Olavarría informó que la celebración del 115° aniversario de Espigas ha sido reprogramada. La fiesta, que estaba prevista para este domingo 12 de octubre, se llevará a cabo finalmente el próximo domingo 19 de octubre.

La decisión se tomó debido a las condiciones climáticas desfavorables pronosticadas para este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia precipitaciones tanto para la jornada del sábado como para el domingo, lo que llevó a la Subsecretaría de Cultura a modificar la fecha para garantizar el éxito del evento.

La comunidad está invitada a sumarse a los festejos el domingo 19 de octubre, manteniendo el programa original que incluye misa, acto protocolar, peñas folclóricas, corte de torta y baile popular.