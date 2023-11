Por las altas temperaturas solicitan hacer uso racional de agua

Frente a las altas temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional, desde Coopelectric se solicita a los vecinos hacer un uso racional y solidario del agua.

Desde Coopelectric indicaron que los pozos de extracción del Servicio que se encuentran ubicados en distintos puntos de la ciudad están funcionando con normalidad y al 100 % de su capacidad, pero la simultaneidad y el exceso de consumo reducen la cantidad de agua disponible y podrían ocasionar baja presión.

Además explicaron que se debe tener en cuenta que durante la noche, cuando el consumo disminuye, los niveles de presión se normalizan permitiendo que se llenen los tanques de reserva que cuentan con una capacidad de 500 lts.

No obstante, apelan al compromiso colectivo y al consumo responsable recomendando a los vecinos restringir cualquier uso innecesario del agua, especialmente que durante las horas pico no se llenen piletas, no se riegue y se evite el lavado de veredas, patios y vehículos.