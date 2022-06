Por el Día Mundial del Donante de Sangre se realizarán diversas colectas externas

El Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” recuerda que, en adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre (que se conmemora cada 14 de junio) se llevarán a cabo dos nuevas colectas de sangre de donantes voluntarios; en la localidad de Sierras Bayas y en la ciudad de OIavarría.

La primera de tales jornadas se realizará este martes 14 en el Instituto Privado Sierras Bayas. Allí, personal de Hemoterapia dispondrá su equipamiento para el desarrollo de la colecta. Posteriormente, el miércoles 15 se realizará una segunda colecta, con sede en la Facultad de Ingeniería de UNICEN. Ambas jornadas se llevarán a cabo en el horario de 08:30 a 12:30 horas.

La responsable del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Laura Cardoso, anima a la comunidad a retomar o iniciarse en el hábito de la donación de sangre, imprescindible para el sistema sanitario: cada uno de los componentes sanguíneos (glóbulos rojos, plaquetas, plasma) son requeridos para pacientes en caso de enfermedad, accidentes, operaciones, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos, pacientes con quemaduras graves, entre otros.

Tal como se expresa desde el Ministerio de Salud de la Nación, existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. La sangre no puede producirse en laboratorios, sólo se consigue mediante donaciones, por eso es tan importante hacer de este acto solidario un hábito cotidiano.

Para fomentar la donación de sangre, se implementan las Colectas Externas, un servicio que se ofrece a nivel nacional. En nuestro Municipio las colectas son llevadas a cabo por el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Además de las colectas externas, Hemoterapia ofrece la posibilidad de acercarse de manera voluntaria a la sede del Servicio, en el nosocomio, para efectuar una donación sanguínea, de lunes a sábado de 08:00 a 10:00 horas.

Hemoterapia funciona en el nosocomio local (ingreso por Av. Sarmiento). La atención a donantes, por fuera de las colectas externas, se realiza de lunes a viernes de 07:30 a 10:00 horas y sábados de 08:00 a 10:00 horas.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800.

Los requisitos para ser donante de sangre son los siguientes: tener entre 18 y 65 años (concurrir con DNI); no haber padecido hepatitis B o C ni Mal de Chagas; no estar enfermo; no haber mantenido relaciones sexuales con parejas ocasionales; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

Cabe destacar que, para donar sangre no se debe estar completamente en ayunas: es requisito fundamental la ingesta de infusiones azucaradas, bebidas y/o frutas (excepto banana). No lácteos ni harinas, antes de la donación.

Es conveniente un buen descanso previo. Se debe evitar fumar tres horas antes. No consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación.

Día Mundial del donante de sangre

El Día Mundial del Donante de Sangre ha sido elegido por la OMS para promover el acceso universal a sangre segura mediante la donación de sangre voluntaria y no remunerada.

La Asamblea Mundial de la Salud, que es el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud OMS, designó que el 14 de junio de cada año se celebre esta muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el mundo.

Se estableció el 14 de junio como fecha en homenaje al nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco, que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. Se le concedió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1930.