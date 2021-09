Por el cepo a la exportación de carne, un frigorífico paraliza su producción y suspenderá a 600 operarios

El freno de las actividades afectará a los trabajadores que desarrollan tareas en ese establecimiento. Cae con fuerza la posibilidad de faenar animales ante el exceso de stocks.

Por el cepo a las exportaciones de carne vacuna, a partir de la próxima semana el frigorífico santafesino Black Bamboo paralizará su producción y suspenderá la faena de ganado.

La medida afectará a unos 600 operarios que desarrollan tareas en ese establecimiento en la localidad de Hughes.

El frigorífico comunicó que partir de la semana próxima frenará su proceso de faena por los efectos de las restricciones a la exportación de carne vacuna que prorrogó el Gobierno hasta el 31 de octubre próximo.

Actualmente el frigorífico cuenta con un plantel de 600 empleados, la faena es de entre 700 y 750 animales por día, y en las últimas semanas se ubicó en los 500 animales.

Además, en el último mes el nivel de faena fue de 11.000 cabezas, un 25% menos de sus posibilidades.

El sector registra adelantos de vacaciones y el pago de una garantía horaria que si se traslada al ingreso de los trabajadores, represente una reducción cercana al 30 por ciento.

Fuentes de la empresa sostienen que “con un cepo del 50%, más algo más de algunas cuotas, no se puede trabajar todo el mes, y se debe parar la faena al menos entre una o dos semanas.

Lamentablemente hay otras empresas en estas condiciones, hay muchas operando a menos del 70%”.

La actividad del frigorífico está centralizada en el mercado externo, donde el 40% de la producción se encuentra direccionado a China, pero también comercializa a Israel y la Unión Europea.

“En estas condiciones no se puede seguir, hay limitantes logísticas porque no se puede seguir acumulando carne, y también financieras, porque si no vendés no podés pagar la mercadería. Estamos abarrotados de stocks, llevamos carne a diferentes cámaras pero no podemos hacer más”, explicaron desde la empresa, cuyos propietarios son de los capitales chinos Black Bamboo Enterprises.

También en el frigorífico hay preocupación por cómo sigue la situación en medio de la prórroga del cepo a las exportaciones de carne vacuna, ya que esa medida está afectando la actividad y sus procesos de inversiones.

El frigorífico se encuentra en plena etapa de construcción de un nuevo túnel de congelado y con la posibilidad de reabrir otra planta industrial en la localidad de Vivoratá, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, la cual podría generar 300 nuevos puestos de trabajo.

Industria frigorífica.

En las últimas horas, el presidente del Consorcio Exportador de Carnes ABC, Mario Ravettino, aseguró durante una disertación en un evento virtual de la Fundación Libertad, que por las medidas oficiales la exportación de carne vacuna podría caer este año un 25 por ciento.

Y destacó que entre 2015 y los primeros siete meses de este año la exportación creció más de un 300 por ciento.

Agregó que “con este esquema estamos alterando y dándole un garrotazo definitivo a la producción de ganado bovino en el país, a la inversión de la industria, al trabajo formal y a la consideración que tendríamos que tener de parte de los clientes en el exterior”.

También se refirió al “cumplimiento de los acuerdos bilaterales que celebramos con los países que nos importan. Lo antes posible tendríamos que retomar el trabajo normal para poder desarrollar un sector que tiene inmensas oportunidades en el mundo hoy y que las va a tener por muchos años más, sin dudas”.

Ravettino remarcó que frente a esta problemática está interrumpido el proceso de inversión que se anunció el año pasado de 300 millones de dólares, lo que le podría permitir a la Argentina exportar en los próximos cuatro años 1,4 millones de toneladas por año y generar ingresos de divisas por 6.200 millones de dólares.

Fuente: NA