Polémica en la UCR local por la asunción de autoridades de los comités de circuitos: Tildan al oficialismo partidario de actuar fuera del marco legal

En este sentido, en el comunicado del principal espacio opositor explicaron que en la primera reunión de Plenario de la UCR de Olavarría que se realizó hace unos días se trató la asunción de autoridades de Comité de Circuitos. Se discutió sobre la forma de presentación de las listas correspondientes en las últimas elecciones internas y se notificó por parte de dos de las líneas internas que no correspondía la proclamación y por lo tanto tampoco la asunción de autoridades.

Según explicaron, existe una resolución de la Junta Electoral del Radicalismo la provincia de Buenos Aires del 8 de septiembre de 2020 que expresa lo siguiente:

Res. 55 Olavarría

Art. 3- Dejar sin efecto la presentación de listas para comité de circuitos en el Distrito de Olavarría por no existir convocatoria que habilite ese acto, no encontrarse acreditada la existencia de los comité de Circuitos, tener por no presentadas listas en esas categorías y declarar inválidos todos los actos de la Junta Local relacionados a ellas.