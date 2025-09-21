Podio para Pezzucchi en su debut en la clase mayor del Turismo Pista

El piloto de Olavarría, Nicolás Pezzucchi, obtuvo el tercer puesto en la Final de la Clase Tres del Turismo Pista; disputada este domingo en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, Provincia de Santa Fe.

Tras largar desde la quinta fila en el décimo cajón de partida, Nico Pezzucchi realizó una competencia de menor a mayor. En este sentido, el volante olavarriense del Ford Kinetic N° 92 avanzó seis lugares para terminar cruzando la meta en el cuarto puesto.

Sin embargo y tras finalizada la carrera, los Comisarios Deportivos analizaron situaciones y con sus resoluciones cambiaron el resultado que se dio en la competencia. En este sentido, Tomás Vitar (tercero en pista) fue recargado por sobrepaso indebido a Luciano González.

Con esto, Federico Hermida mantuvo su triunfo en San Jorge y Matías Cravero el segundo escalón del podio. En tanto que Nicolás Pezzucchi ascendió a tercer lugar; redondeando así un gran debut en la divisional mayor del Turismo Pista.

La novena y penúltima fecha del campeonato 2025 de la Clase Tres del Turismo Pista se desarrollará del 17 al 19 de Octubre en el Autódromo de Toay, La Pampa.