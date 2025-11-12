Gerson Herrera y Micaela Mónaco lograron el segundo puesto en la categoría Dupla Scaled Mixtas en el masivo evento que reunió a más de 1000 atletas latinoamericanos en el Parque Olímpico de la Juventud de Buenos Aires.

Olavarría / Buenos Aires. Diez atletas de Olavarría demostraron su alto rendimiento en Southfit 2025, uno de los eventos de CrossFit más importantes de Latinoamérica, que se realizó el 7, 8 y 9 de noviembre en el Parque Olímpico de la Juventud de Buenos Aires.

Nuestros representantes compitieron durante tres días en seis rutinas (WODs) contra más de 1000 atletas de toda la región, pero la dupla de Olavarría se destacó con un resultado excepcional:

Categoría Atletas de Olavarría Puesto Final (Total de Participantes) Dupla Scaled Mixtas Gerson Herrera y Micaela Mónaco 2° Puesto (de 60) 🥈

Otros Resultados Destacados

Los demás equipos olavarrienses también mostraron un gran desempeño tras haber logrado la clasificación en agosto:

Categoría Atletas de Olavarría Puesto Final Tríos Scaled Hombres Emiliano Morales, Carlos Descarga y Diego Correa 9° Puesto (de 54) Tríos Scaled Mujeres Mariana Herrera, Belén Lucero y Josefina Castelli 17° Puesto (de 43) Dupla Scaled Mixtas Luca Bretti y Paloma Almeida 47° Puesto (de 60)

El desempeño de los atletas locales no solo pone a Olavarría en el mapa del CrossFit regional, sino que confirma el excelente nivel de entrenamiento que se está desarrollando en la ciudad.