Piden Colaboración: Robaron una Mochila con Documentación y Matrículas Profesionales de un Auto

El hecho ocurrió en Yrigoyen al 1500, donde sustrajeron del vehículo de la Doctora Florencia Aguisnaga su billetera, documentos y una agenda con información “súper importante” de su trabajo y pacientes.

La Doctora Florencia Aguisnaga solicitó la colaboración de la comunidad tras sufrir el robo de una mochila de su auto de trabajo, estacionado en Yrigoyen al 1500.

La víctima se comunicó con Olavarría Noticias para dar a conocer la sustracción de varios elementos de gran valor personal y profesional, incluyendo:

Una agenda con datos de trabajo "súper importantes" y la información de sus pacientes.

Su billetera con su documentación personal.

Su matrícula nacional y provincial.

La Doctora Aguisnaga apela a la solidaridad de los vecinos para recuperar los elementos, principalmente la documentación laboral y las matrículas.

Quienes puedan aportar cualquier información sobre los elementos sustraídos pueden comunicarse directamente con Florencia al número telefónico 2284 23-1682.