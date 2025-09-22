Pese a la suspensión de la fiesta, los estudiantes celebraron la Primavera en el Parque Mitre

Los jóvenes se concentraron este domingo en el sector delimitado entre Belgrano y San Martín. El festejo, que transcurrió con normalidad, contó con un amplio operativo de seguridad y control vial desplegado por el Municipio.

A pesar de la suspensión oficial de la Fiesta de la Primavera debido a las lluvias, los estudiantes de Olavarría se las ingeniaron para celebrar su día. Este domingo, un gran número de adolescentes se reunió en el Parque Mitre, un punto que se ha convertido en el lugar de encuentro tradicional para los “promos” que finalizan el secundario.

Desde el inicio de la tarde, fue incesante el arribo de jóvenes al sector comprendido entre las calles Belgrano y San Martín. Para garantizar que los festejos se desarrollaran de manera segura, el Municipio desplegó un amplio dispositivo preventivo.

El operativo incluyó la presencia de personal de las subsecretarías de Protección Ciudadana y de Atención Primaria de la Salud, así como agentes de la Policía Bonaerense, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, UTOI y GAD. Además, se implementó un dispositivo vial con cortes de circulación en la zona y se acompañó la caravana que realizaron los estudiantes de las escuelas de Educación Técnica 1, Técnica 2 y Agropecuaria.

Según se informó desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, a pesar de registrarse algunos desmanes e incidentes menores, los festejos transcurrieron con normalidad.