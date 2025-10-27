Pesar por el Fallecimiento de Gregoria Susana Gomba Roat

La vecina de Hinojo, oriunda de Avellaneda, falleció hoy a los 92 años. Sus restos serán inhumados mañana en el Cementerio de Hinojo a las 13:30 hs. No habrá velatorio ni responso.

 

Con profundo dolor se comunica el fallecimiento de Gregoria Susana Gomba Roat, ocurrido en Olavarría hoy, lunes 27 de octubre de 2025, a la edad de 92 años.

Gregoria era Jubilada, oriunda de Avellaneda y residía en la localidad de Hinojo.

Participan de su fallecimiento: Sus vecinos, amigos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

  • Velatorio: Sin velatorio.
  • Responso: Sin responso.
  • Inhumación: Cementerio de Hinojo.
  • Día y Hora: Mañana, martes 28 de octubre, a las 13:30 hs.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
