Pesar por el Fallecimiento de Gregoria Susana Gomba Roat

La vecina de Hinojo, oriunda de Avellaneda, falleció hoy a los 92 años. Sus restos serán inhumados mañana en el Cementerio de Hinojo a las 13:30 hs. No habrá velatorio ni responso.
Con profundo dolor se comunica el fallecimiento de Gregoria Susana Gomba Roat, ocurrido en Olavarría hoy, lunes 27 de octubre de 2025, a la edad de 92 años.
Gregoria era Jubilada, oriunda de Avellaneda y residía en la localidad de Hinojo.
Participan de su fallecimiento: Sus vecinos, amigos, y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: Sin velatorio.
- Responso: Sin responso.
- Inhumación: Cementerio de Hinojo.
- Día y Hora: Mañana, martes 28 de octubre, a las 13:30 hs.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.