La vecina de Barrio Sarmiento Norte falleció hoy en Olavarría. Por decisión familiar, no se realizará velatorio ni responso. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en día y hora a confirmar.
Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Emilce Inés Arauz vda. de Galotti, ocurrido en Olavarría el día de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, a la edad de 88 años.
Emilce Inés era Jubilada y Pensionada, nacida en Olavarría y vecina del barrio Sarmiento Norte.
Participan de su fallecimiento: Sus hijos Héctor Ismael y Néstor Osvaldo Galotti; sus hijas políticas Bibiana Mabel Salias y Dora Angélica Giacomasso; sus nietos Gabriela, Sergio, Estefanía, Sol y Marcos; sus nietos políticos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás deudos.
Servicio de Sepelio
Sin Velatorio.
Sin Responso.
Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.
Día y Hora: A confirmar.
Servicio Adherido a: Coopelectric.