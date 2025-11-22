La vecina de Barrio Sarmiento Norte falleció hoy en Olavarría. Por decisión familiar, no se realizará velatorio ni responso. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Emilce Inés Arauz vda. de Galotti, ocurrido en Olavarría el día de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, a la edad de 88 años.

Emilce Inés era Jubilada y Pensionada, nacida en Olavarría y vecina del barrio Sarmiento Norte.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Héctor Ismael y Néstor Osvaldo Galotti; sus hijas políticas Bibiana Mabel Salias y Dora Angélica Giacomasso; sus nietos Gabriela, Sergio, Estefanía, Sol y Marcos; sus nietos políticos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

  • Sin Velatorio.

  • Sin Responso.

  • Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.

  • Día y Hora: A confirmar.

  • Servicio Adherido a: Coopelectric.

