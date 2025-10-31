Pesar por el Fallecimiento de Ángel Luis Cejas, “El Patón”

El vecino del Barrio Hipólito Irigoyen, jubilado y oriundo de Olavarría, falleció ayer a los 91 años. Sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Ángel Luis Cejas, conocido afectuosamente como “El Patón”, ocurrido en Olavarría el día de ayer, jueves 30 de octubre de 2025, a la edad de 91 años.

Ángel Luis se desempeñaba como Jubilado y Pensionado, y residía en el Barrio Hipólito Irigoyen de nuestra ciudad, donde también había nacido.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Ezequiel y Rosana Cejas, sus hijos políticos Osbel, Carla y Claudia, sus nietos, sus bisnietos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C “. Horario: La sala cerró anoche a las 22:30 horas y reabre hoy, viernes 31 de octubre, a las 8:30 horas.

España 2942, Departamento “C “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Hoy, viernes 31 de octubre, a las 11:30 horas .

Hoy, viernes 31 de octubre, a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.