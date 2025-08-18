Pesar en Olavarría por el fallecimiento de Andrés Martín Izaguirre, “Martín”, a los 60 años

El comerciante, vecino del Microcentro y oriundo de San Jorge, fue despedido por sus hijos, familiares y amigos. Sus restos recibirán sepultura este lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo dolor, se comunicó el fallecimiento de Andrés Martín Izaguirre, cariñosamente conocido como “Martín”, ocurrido en Olavarría el 16 de agosto de 2025, a la edad de 60 años.

Martín, oriundo de San Jorge, se había destacado en la ciudad como comerciante y era vecino del barrio Microcentro. Su partida es sentida por sus hijos Catalina, Juanita y Manuel Izaguirre; la madre de sus hijos, Claudia Leinenn, y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Un emotivo adiós de sus seres queridos

Sus familiares, amigos, empleados y ex empleados lo despidieron con un conmovedor mensaje, destacando su dedicación a su empresa, la cual consideraba fundamental para el bienestar de su familia. En el texto, se lo recuerda como un “loco lindo”, un orgulloso hincha de San Lorenzo y un apasionado del fútbol, que se abrió camino en la vida “ayudando a muchos, peleando con otros y defendiendo sus convicciones”.

El emotivo mensaje también hace referencia a sus hazañas de juventud, sus amigos y su crecimiento personal, siempre con la familia como pilar fundamental. “Nos despedimos con dolor y agradecimiento, como una familia, esa que se conformó y sostuvo gracias a su persistencia y esfuerzo”, expresaron.

El Texto completo:

Familiares, amigos, empleados, ex empleados, clientes que lo acompañaron a lo largo de toda su trayectoria, asesores y proveedores; despedimos con gran dolor y profundo agradecimiento a quién dedicó hasta el último instante de su vida a su empresa, a fin de asegurar el bienestar familiar y de quienes lo rodeaban.

Hemos compartido momentos de mucha alegría; anécdotas interminables de sus hazañas durante la juventud con “Marcelito”, “Amoroso”, “Dadito”, “El Pollo”, “El Puri”, “El Oveja” y otros tantos personajes que escribieron parte de la historia de Todo Casa.

Fuimos partícipes de su crecimiento, apoyado en el pilar que siempre destacó como primordial: la familia. Un orgulloso oriundo de San Jorge, hincha de San Lorenzo y jugador de fútbol en potencia; hizo su paso por este mundo ayudando a muchos, peleando con otros, y defendiendo sus convicciones,aunque eso le costara la más vieja amistad. Un “loco lindo” diría su gran compañera de vida.

Nos despedimos con dolor y agradecimiento, como una familia, esa que se conformó y sostuvo gracias a su persistencia y esfuerzo.

Buen viaje,y hasta pronto, Martín Andrés Izaguirre.