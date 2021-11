Personal de Bromatología realizó la fumigación de los espacios verdes de la ciudad

En la mañana de este jueves, coordinado por la Dirección de Bromatología del Municipio, se realizaron trabajos de fumigación en los Parques Eseverri, Cerrito y Mitre, que son aquellos que reúnen mayor aglomeración de personas en esta época del año.

Los trabajos, de manera preventiva, se realizan en la previa a la gestación de larvas de mosquito y otros insectos con el objetivo fundamental de evitar la transmisión de enfermedades.

La fumigación se realizó a través de una empresa habilitada para tal fin, con el uso de productos debidamente registrados.

Desde el área de Salud del Municipio solicitan a la comunidad prestar importante atención a los recipientes que puedan contener agua estancada en los domicilios y comenzar el descacharrado.

Por ello se recomienda mantener el orden y la higiene de los patios y terrenos baldíos, evitar juntar agua de lluvia o, en caso que esto resulte indispensable no almacenarla por más de tres días cepillando todo el recipiente antes de recoger agua nuevamente, cambiar el agua de los bebederos de animales diariamente, no dejar recipientes sin tapar en el patio, no juntar chatarra y elementos en desuso.