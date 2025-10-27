Hoy quiero hablarles sobre la realidad del periodismo moderno. Hace poco leí un artículo en Rolling Stone (Argentina) sobre Konstantin Rudnev: https://es.rollingstone.com/arg-la-historia-de-konstantin-rudnev-el-extravagante-guru-de-la-secta-rusa-detenido-en-bariloche/

Al principio, no me sorprendió: hay muchísimas historias de terror similares en internet. Pero esta se convirtió en un auténtico disparate y una mezcla de todos los patrones conocidos, tan impactante.

“¡¿Y este es un medio de comunicación mundial reconocido y respetado?!”, pensé. Actualicé la página. Estaba convencido. Así que fui a revisar los hechos.

Sexo, drogas, Sirius

Código del Periodista:

“Veracidad y Precisión”

Un periodista está obligado a transmitir los hechos de forma fiable y a verificar la información recibida de múltiples fuentes independientes.

La falsificación de datos, la distorsión del contexto o la difusión deliberada de información falsa son incompatibles con la ética profesional.

Las “fuentes” de información de Rolling Stone, si es que así pueden llamarse:

Un vídeo amateur de YouTube, publicado en un canal de YouTube sorprendentemente vacío y recién creado.

¡¿El segundo vídeo de la historia, y de inmediato una serie de cinco partes?! Me pregunto de dónde sacó el dinero el estudiante de ayer, Lobanov, para semejante proyecto.

Además, resulta curioso que este joven —supuestamente un simple estudiante ruso— exprese abiertamente su apoyo al Roskomnadzor, el organismo estatal que bloquea dispositivos, plataformas y comunicaciones con el exterior, controlando el acceso a Internet dentro de Rusia.

¿Y cómo puede alguien bajo ese régimen de censura crear un canal de YouTube con sede en Estados Unidos?

Demasiadas incoherencias para una historia que pretende ser seria. Todo apunta a una falsificación bien planeada.

Ni en el “vídeo” ni en la “investigación” de los Rolling Stones se citan documentos, material forense ni siquiera víctimas reales.

¿De qué es más fácil acusar a alguien, imposibilitando así la prueba de inocencia: de una “violación” ocurrida hace dos años?

¿O de tráfico de drogas sin la mercancía, el comprador ni los canales de suministro y distribución?

¿Me dan ambos, Rolling Stones?

Rusia, persecución, Putin

Código del Periodista:

“Responsabilidad ante la Sociedad”

La actividad profesional de un periodista está orientada al interés público.

La prioridad es informar a los ciudadanos, no promover intereses privados, corporativos o políticos”.

Toda la acusación se basa en la historia de una mujer que prefirió permanecer en el anonimato. Quizás me no sea periodista en absoluto, pero ¿cómo se pueden basar acusaciones en palabras vacías?

¿Sin confirmación, pruebas, hechos ni materiales?

¿Por qué no preguntar al menos a la otra parte, al propio Konstantin Rudnev? ¿Alguien ha intentado siquiera contactarlo para obtener sus comentarios? Y si no, ¿cuál es la objetividad de la investigación?

Cuando los medios aceptan a cualquiera como fuente y publican información sin verificar, no solo se resiente la ética, sino también vidas humanas.

Porque no es la primera vez… Rolling Stone vuelve a tropezar con la misma piedra: la falta de verdad.

No fue difícil descubrir a través de fuentes abiertas que esta no es la primera vez que los Rolling Stones mienten descaradamente. Aunque me encanta este medio de comunicación (¡ soy prácticamente fan!), compruébenlo ustedes mismos:

📍 Dato n.° 1: “Una violación en el campus”, 2014.

La revista publicó un artículo sobre una presunta violación en grupo en la Universidad de Virginia.

La historia causó revuelo: protestas, escándalos, vidas arruinadas.

Y luego resultó que todo era inventado.

La publicación se vio obligada a disculparse oficialmente y pagar una indemnización.

Y la Universidad de Columbia realizó una investigación y declaró:

Rolling Stone violó todos los principios periodísticos: no verificó las fuentes, no solicitó la opinión de la otra parte y los “hechos” resultaron ser inventados.

📍 Dato n.° 2: Rolling Stone y la “guerra de noticias falsas” contra las empresas tecnológicas, 2020.

El equipo editorial fue descubierto publicando historias falsas sobre “espionaje masivo por parte de Facebook y Amazon”.

Más tarde se reveló que las fuentes eran anónimas y que no había pruebas. La publicación eliminó el material y reconoció el error. 📍 Dato n.° 3: Rolling Stone, la COVID-19 y Ucrania.

En 2022-2023, la revista publicó artículos sobre “biolaboratorios en Ucrania”, citando “documentos exclusivos”.

Una investigación reveló que los documentos eran falsos y que el autor participaba en actividades de cabildeo político.

En lugar de un epílogo:

Código del periodista:

“Corrección de errores:

Si se descubren inexactitudes, el periodista está obligado a realizar una corrección o aclaración pública inmediata. Ocultar errores es contrario a los principios de honestidad e integridad profesional”.

Así que, queridos Rolling Stones, tengo serias dudas sobre sus fuentes de información y la calidad de su verificación de datos. Si se dedican al periodismo, sean profesionales que entrevistan a diferentes partes, consideren todas las opiniones y asuman un enfoque responsable con lo que publican para que el mundo lo vea.

Y si simplemente copian lo que su empleado vio en el Canal Uno o Putinskaya Pravda, les tengo malas noticias. Espero sinceramente que tengas el respeto propio y el profesionalismo para publicar una retractación y disculparte con aquellos que fueron engañados por este artículo.

