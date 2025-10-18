Perfecto arranque de Ferro Carril Oeste en la Liga Nacional de Básquet

Con el olavarriense Alejandro Diez, el equipo “Verdolaga” de Caballito lleva una racha de cinco triunfos consecutivos en el inicio de la temporada 2025/26 de La Liga Nacional. Y es el único puntero e invicto del certamen.

Hasta el momento, Ferro venció de local a Peñarol de Mar del Plata (97 a 84) y San Martín de Corrientes (69-66); y de visitante a Platense (82-87), Racing de Chivilcoy (79-89) y Argentino de Junín (80-97). En cada uno de mencionados partidos, Alejandro Diez fue uno de los jugadores destacados. En este sentido y siempre como titular, el pivote olavarriense ostenta un promedio de 11.6 puntos (con un 73% de efectividad en dobles y un 75% en tiros libres), 3.2 rebotes y 1 asistencia en 21.8 minutos por encuentro.

A su vez, el conjunto de Caballito se encuentra jugando la Liga Sudamericana 2025, en donde ya se encuentra instalado en Cuartos de Final. En este sentido, Ferro Carril Oeste avanzó a dicha instancia tras ganar invicto (3-0 con victorias sobre Vasco da Gama de Brasil, Motilones del Norte de Colimbia y Universitario de Sucre) el Grupo B disputado en Sucre, Bolivia.

Fotos: Prensa La Liga Contenidos.