“Pensamos en un radicalismo protagonista que pueda tener legisladores provinciales y gobernar la ciudad”

Así lo expresó Fabián Irassar, candidato a presidente por la lista 123, Adelante Radicales Olavarría, de cara a las próximas internas partidarias que se realizarán este domingo 13 de noviembre.

Los espacios opositores de la UCR en Olavarría unificaron fuerzas e irán por la conducción del comité este 13 de noviembre. La lista 123 es encabezada por Fabián Irassar, ex decano de la Facultad de Ingeniería, Antonela Díaz, Franco Illescas y Marcelo Spina, entre otros. Este sector partidario está encolumnado tras Facundo Manes y Maxi Abad, con el apoyo de los legisladores provinciales como Alejandro Cellillo y Alejandra Lorden.

En un encuentro mantenido con Olavarría Noticias, el candidato a presidir el comité local, Fabian Irassar calificó de positiva la unión de los dos espacios opositores al tiempo que señaló “El objetivo es tratar de conseguir la mayor cantidad de personas que crean a la política como un posible transformador de nuestra realidad”.

“hoy hay mucho descreimiento en la política y pior ello necesitamos revalorizarla, es un tema que no ocurre en la Argentina sino que pasa en todo el mundo, en occidente esta vista como que la democracia o la política no es capaz de dar respuestas a las necesidades individuales que se exigen. En Argentina, particularmente los indicadores no son favorables por que existe una crisis recurrente donde la gente cree que el radicalismo puede tener un rol protagónico, que enel radicalismo se puede encarnar ese cambio y esperanza con la creación de nuevos dirigentes, como por ejemplo Facundo Manes” señaló Irassar.

A su vez señaló: “El radicalismo tiene, a nivel nacional, muy buenos candidatos aceptados por gran parte de la población para gobernar el país. En la provincia, sin dudas, también hay candidatos pero es difícil verlos desde el interior porque existen muy buenos intendentes y legisladores radicales que pueden llegar a candidatearse. En lo local también creemos que podemos, luego de superada la elección interna y acordando con los espacios en una estrategia única, aportar muy buenos candidatos no solo para gobernar sino también para legislar o conformar el Ejecutivo que la ciudad creemos que necesita, ¿Cuáles son esos candidatos? Eso lo va a dar el tiempo, no hacemos futurología, pero nuestra lista está pensando en el domingo y que todos los afiliados decidan acompañando nuestra lista, 123, que es una apertura del radicalismo para poner a esos dirigentes en el 2023”.

Por su parte, Antonela Díaz, candidata a vicepresidente explicó que: “hoy los afiliados no se sienten integrados, no son llamados a participar de la institucionalidad del partido, no saben los proyectos que se presentan en el Concejo, qué pasó con las rendiciones de cuentas, y es lo que los afiliados nos dicen”

Al ser consultado por no llegar a un acuerdo y unificar los espacios, Franco Illescas afirmó “hay muy poca comunicación entre las líneas internas que, seguramente deberíamos tener un mejor contacto, pero siempre la conducción es la que debería llamar para unir fuerzas y generar un proyecto. Nosotros no nos sentimos para nada integrados en lo que es el Radicalismo local y por ello presentamos una alternativa que lleve a lo mas alto los valores del radicalismo para lograr una mayor participación de todos los afiliados, tenemos un proyecto que supera las fronteras y que convoca a otras fuerzas, pero que sea simpatizante del radicalismo o ideas que representen a nivel nacional como la figura de Facundo Manes y otro gran grupo de gente que trabaja para revertir la imagen de lo que siempre fue el radicalismo y lograr el protagonismo, un radicalismo moderno y transformador.”

En relación a la posible suspensión de las PASO, Marcelo Spina señaló “no sería adecuado que se suspendan las PASO, sería un artilugio complejo para las relaciones y la madures que debe tener la democracia” al tiempo que explicó “las PASO son un buen instrumento para partidos como el nuestro, que además hacemos previamente una interna, pero también para la coalición que pueda llegar a Gobernar por eso también creemos que esta coalición debe ampliarse y el radicalismo se ha puesto a la altura para liderar aportando valores de un partido centenario y aportando un grupo de dirigentes al servicio de una mirada moderna tanto en Nación como en Provincia y si hablamos de la ciudad de Olavarría sabemos que es potencialmente superior a lo que produce”