Peña Folclórica Solidaria: La Escuela Primaria N°57 Organiza un Evento para Llevar a sus Alumnos al Mar

La comunidad educativa y la Cooperadora de la Escuela Dámaso Arce buscan recaudar fondos para el viaje de cierre de su proyecto ambiental. El evento se realizará en el Club Pueblo Nuevo y contará con cantina y sorteos.

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°57 “Dámaso Arce”, junto a su Cooperadora y personal docente y no docente, se unió para organizar una Peña Folclórica Solidaria con un objetivo noble: financiar el viaje de cierre de ciclo lectivo para sus 76 estudiantes.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 24 de octubre en las instalaciones del Club Atlético Pueblo Nuevo, cuyo presidente, José Maceo, facilitó el acceso para la concreción del evento.

La EP N°57, ubicada en 9 de Julio y Canaveri (Barrio San Vicente Sur), busca concretar el sueño de llevar a sus alumnos a la costa bonaerense. Esto se enmarca en su proyecto institucional, que incorpora la Ley de Educación Ambiental Integral (EAI) N° 27.621 y busca que los estudiantes tengan un conocimiento experiencial del ambiente marítimo.

Detalles del Evento Solidario

La iniciativa apela a la solidaridad ante el contexto socioeconómico, contando con la colaboración de artistas, donaciones de familias emprendedoras para sorteos y empresas cercanas.

Lugar: Club Atlético Pueblo Nuevo .

. Servicio de Cantina: Se ofrecerán empanadas, pizetas, hamburguesas, choris y bebidas.

Se ofrecerán empanadas, pizetas, hamburguesas, choris y bebidas. Artistas en Escena: El evento contará con la colaboración de diversos artistas.

Valor de las Entradas

Anticipadas: Disponibles en MATE AMARGO y en la Escuela N°57 (9 de Julio y Canaveri).

Disponibles en y en la (9 de Julio y Canaveri). En Puerta: El valor de la entrada será de $10.000.

La comunidad educativa apela a la solidaridad de los olavarrienses para difundir el evento y ayudar a concretar el sueño de sus estudiantes de conocer el mar.