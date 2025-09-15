Pelotaris de Estudiantes participaron de un Torneo Provincial en Azul

Deportes

Los representantes albinegros tuvieron triunfos en la categoría Segunda, mientras que cayeron en Cuarta. El certamen se disputó en el Club de Remo de la vecina ciudad.

Pelotaris de Estudiantes participaron de un Torneo Provincial en Azul -Foto: Prensa CAE

Jugadores de pelota a paleta del Club Estudiantes participaron en la 2ª fecha del Torneo Provincial de la disciplina, que se llevó a cabo en el Club de Remo de Azul. La delegación olavarriense tuvo resultados mixtos en las categorías Segunda y Cuarta.

En la Segunda Provincial, la dupla de Flores y Sraiber logró importantes victorias, defendiendo los colores de la camiseta albinegra ante los equipos de Azul Athletic y Velocidad Vicuña Mackenna.

Por otro lado, en la categoría Cuarta Provincial, los pelotaris Desideri y Pardo también representaron a Estudiantes, pero no lograron conseguir victorias en sus dos presentaciones.

