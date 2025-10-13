Pelota Paleta: Pareja de Estudiantes Subcampeona en Segunda Provincial

El binomio albinegro, integrado por Laureano Flores y Guillermo Ponce, se destacó en la nueva fecha de la Categoría Segunda Oeste Provincial disputada en Bolívar, logrando dos triunfos y un subcampeonato.

El Club Estudiantes de Olavarría celebró un importante logro en la pelota paleta. La pareja conformada por Laureano Flores y Guillermo Ponce se consagró subcampeona de la jornada correspondiente a la Categoría Segunda Oeste Provincial, disputada este sábado en las instalaciones del Club Comercio de Bolívar.

La dupla albinegra tuvo una gran actuación bajo la modalidad de todos contra todos, terminando el día con dos partidos ganados y solo una derrota.

Resultados del Binomio Albinegro

Los resultados que llevaron a Flores y Ponce al subcampeonato fueron los siguientes:

Estudiantes 2 – 1 Azul Athletic “A” (10/12 – 12/10 – 7/5)

– 1 Azul Athletic “A” (10/12 – 12/10 – 7/5) Estudiantes 1 – 2 Comercio “A” (9/12 – 12/9 – 4/7)

(9/12 – 12/9 – 4/7) Estudiantes 2 – 0 Velocidad Mackenna “A” (12/7 – 12/4)

La única derrota de la jornada fue ante el equipo de Comercio “A”, que se adjudicó la fecha.

