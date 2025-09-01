Pedro De la Vega es campeón con el Seattle Sounders y fue elegido el jugador más valioso de la Leagues Cup

El talentoso futbolista oriundo de Olavarría fue la figura en la final que terminó con una goleada 3-0 frente al Inter Miami. A pesar del éxito, su tenso cruce con Lionel Messi y Rodrigo De Paul se volvió viral.

Pedro De la Vega celebró este domingo su primer gran título en Estados Unidos tras la contundente victoria de su equipo, el Seattle Sounders, por 3-0 sobre el Inter Miami en la final de la Leagues Cup. El exjugador de Lanús fue una pieza fundamental para la consagración del Sounders, un desempeño que le valió ser reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo. A lo largo de la competencia, el olavarriense demostró su excelente nivel al marcar tres goles en seis partidos.

Sin embargo, más allá de la celebración, la imagen que captó la atención a nivel mundial fue el acalorado cruce que tuvo con sus ídolos, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, durante el partido. A pesar de la tensión, el propio De la Vega se encargó de minimizar el hecho, aclarando que fue una “discusión futbolera” que no pasó a mayores.

En una entrevista con el sitio oficial de la MLS, “Pepo” comentó: “¿Messi y De Paul? Son los más grandes. Son campeones del mundo y son mis ídolos”. Además, reconoció que “enfrentarlos siendo argentino conlleva otra presión” y que su reacción fue producto de la intensidad del juego.