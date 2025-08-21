Payoneer impulsa a las pymes argentinas en su expansión global con soluciones de pago más ágiles y transparentes

Buenos Aires, agosto 2025. – Las pymes argentinas están liderando una nueva ola de comercio global en sectores como la tecnología, el comercio electrónico y los servicios profesionales. En este contexto, el reciente acuerdo entre Payoneer y Stripe fortalece las herramientas financieras disponibles para el mercado local, ofreciendo a los emprendedores una infraestructura de pagos más ágil, confiable y adaptada a la economía digital global. Sin embargo, todavía se enfrentan a desafíos locales en materia de pagos internacionales: comisiones elevadas, inestabilidad monetaria e infraestructuras financieras obsoletas.

En este escenario, Payoneer se consolida como una solución pionera que ofrece una alternativa más flexible. Cada vez más empresarios locales están explorando soluciones de pago globales para las pymes argentinas que les permitan crecer a nivel internacional sin contratiempos innecesarios.

Fricción local, ambición global: por qué es importante la infraestructura de pagos

Según el Barómetro de Ambiciones de Pymes de Payoneer, realizado en colaboración con Oxford Economics, el 63 % de las empresas argentinas encuestadas afirman que trabajar con proveedores internacionales refuerza el rendimiento de su negocio y su resiliencia a largo plazo. Esa cifra refleja un cambio más amplio hacia una mentalidad global.

La alianza con Stripe refuerza esta tendencia, ofreciendo a las empresas argentinas la posibilidad de acceder a soluciones de pago que eliminan las barreras tradicionales y mejoran la experiencia de comercio electrónico internacional.

Sistemas tradicionales frente a herramientas diseñadas para las empresas actuales

Los bancos y las primeras herramientas de transferencia en línea siguen siendo la opción predeterminada para muchas pymes. Sin embargo, estos sistemas heredados no se diseñaron para el mercado global actual.

Las altas comisiones, las opciones limitadas de divisas y la falta de seguimiento en tiempo real ralentizan el progreso de las pymes. Por el contrario, con la integración de Stripe, los pagos transfronterizos de Payoneer para la economía digital argentina ofrecen una infraestructura que elimina esas capas de complejidad y brinda mayor eficiencia.

Satisfacer las necesidades de los sectores tecnológico y de servicios de Argentina

Este cambio hacia soluciones financieras alternativas está lejos de ser una moda. Se trata de mejoras prácticas que realmente satisfacen las necesidades de un mercado cada vez más global.

Para las pymes, gestionar de forma eficiente el flujo de caja internacional es fundamental. La rapidez en las liquidaciones, las cuentas locales para recibir pagos y el acceso a fondos en múltiples divisas ayudan a respaldar tanto las operaciones diarias como la estrategia a largo plazo.

Reducir la ambigüedad en las transacciones globales

Las deducciones ocultas, los tipos de cambio fluctuantes y la falta de visibilidad en tiempo real siguen frustrando a muchos empresarios. La posibilidad de evitar comisiones ocultas en las transacciones internacionales desde Argentina marca una gran diferencia.

Para empresas que operan con márgenes ajustados, cada pequeño ahorro suma. Y para las compañías en crecimiento que se expanden a nuevos mercados, la previsibilidad es tan valiosa como la reducción de costes.

Cómo enviar pagos comerciales internacionales desde Argentina

Empezar a utilizar Payoneer es muy fácil. A continuación, te explicamos cómo:

Regístrate: Visita el sitio web de Payoneer y haz clic en el botón Abrir tu cuenta o Registrarse. Proporciona información personal y comercial. Completa la verificación con la documentación requerida. Vincula tu cuenta bancaria argentina para realizar retiros en pesos. Recibe pagos internacionales de clientes y plataformas de todo el mundo.

Construir una base sólida para Argentina

Las pymes argentinas son emprendedoras, resilientes y están listas para crecer. Lo que necesitan ahora es acceso a herramientas que respalden sus ambiciones, y no que las frenen.

Con la integración estratégica de Stripe y la infraestructura de Payoneer, ahora cuentan con un ecosistema financiero diseñado para impulsar su competitividad internacional.

Explora la plataforma de pagos internacionales de Payoneer para Argentina, obtén la asistencia que necesitas y descubre cómo reducir las comisiones por pagos internacionales en condiciones que se adapten a tu negocio.

