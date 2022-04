Patricia Bullrich: “Lamentablemente la banda y el bastón se lo transmitió ella a un hombre que no estaba preparado”

Declaraciones de la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich en el programa de Radio Mitre, “Lanata sin Filtro”

“Lamentablemente la banda y el bastón se lo transmitió ella a un hombre que no estaba preparado, por lo cual su responsabilidad de que hoy tengamos un Presidente cuya banda y cuyo bastón son casi virtuales es un problema.